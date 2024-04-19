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美退休基金 開始賣股套現

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
華爾街日報報導，企業退休金基金正將資金轉向債券，地方政府基金則正在將股票換成另類投資。（路透）
華爾街日報報導，企業退休金基金正將資金轉向債券，地方政府基金則正在將股票換成另類投資。（路透）

在美國股市大盤指數攀抵歷史高點後，一些大型退休金基金趁其股票投資組合表現強勁之際，開始售股套現，並將資金轉往債市或私人市場，以提高報酬率並降低風險。高盛分析師估計，今年退休金基金將出售逾3,200億美元股票。

華爾街日報報導，企業退休金基金正在將資金轉向債券，州和地方政府的基金則正在將股票換成另類投資。全美最大的公共退休金加州公務員退休基金（CalPERS），就計劃把近250億美元資金從股票轉向私募股權和私人債務。

對於鎖定特定投資報酬率以為未來義務籌資的退休金基金來說，這是個可喜的轉變，因為這意味著他們會承擔更少的風險。他們可以出售股票，鎖定股價上漲，並將資金轉入債券，而無需犧牲太多報酬率。

儘管近期股市暴跌，但標普500指數仍僅比其歷史收盤高點低4.4%。截至今年3月底的第1季，該指數上漲10%，為2019年以來表現最好的第1季。與此同時，持續強勁的經濟已將利率推至數十年來的高點，股市顯然並未受到太大衝擊。

上述因素正在促使大型退休金基金調整其部位。高盛分析師估計，今年退休金基金將出脫3,250億美元的股票，高於2023年的1,910億美元。

CalPERS的董事會3月投票決定，將其目標股票配置比率從42%減至37%，同時增加對私募股權和私人債務的投資。這檔管理4,940億美元的基金預期，未來20年這兩種資產類別的報酬率為7%至8%，而股票的報酬率為6%至7%。

在紐約州修法提高私募市場投資上限後，管理2,600億美元的紐約州共同退休金基金（NYSCRF）則決定將資金轉向私募股權、房地產和不動產。該基金將目標股票配置從47%減少至39%。

管理800億美元的阿拉斯加永久基金（APFC）同樣正在降低股票風險，將其股票投資組合占總資產比重，從2023年度的36%降到2025年的32%，並取消了將債券部位從20%降低到18%的計畫。

報酬率 指數 退休金

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