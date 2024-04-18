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去年8月賣壓將重現？小摩示警：美債殖利率猛竄恐重創美股

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美股4月走勢坎坷，標普500指數本月來已下挫4.4%，反映市場恐懼程度的「恐慌指數」（VIX）則竄升。路透
美股4月走勢坎坷，標普500指數本月來已下挫4.4%，反映市場恐懼程度的「恐慌指數」（VIX）則竄升。路透

美股4月走勢坎坷，標普500指數本月來已下挫4.4%，反映市場恐懼程度的「恐慌指數」（VIX）竄升，多頭仍寄望於重量級企業釋出盈餘大利多撐盤，空方則對後市表示悲觀。

MarketWatch報導，華爾街著名大空頭摩根大通策略師Nikolaos Panigirtzoglou領導的團隊警告，別小看美債殖利率竄升對美股的殺傷力。美國2年期公債殖利率已從今年初觸及的4.1%低點大幅回升，目前高掛在4.9%附近，本周稍早更一度升破5%，因為受到聯準會（Fed）主席鮑爾表示降息還要再等等的刺激。

這群摩根大通策略師17日發布報告寫道：「美國2年期公債殖利率1月到4月初的升幅，大致被股市和債市投資人忽略，和2023年5月至7月的情況如出一轍。」

報告指出，投資人現在面臨的風險是，2年期美債殖利率在5%附近盤整，而去年8月至10月利率「維持在高檔更久」的論述又捲土重來了，當時曾引發一陣唯恐美國經濟終會「硬著陸」的恐懼，重創風險性資產行情。

Panigirtzoglou團隊說，去年5月，2年期美債殖利率大約是3.8%，然後在8月初升抵4.9%，但當時投資人對殖利率攀升大致不予理會，就像目前這般。直到殖利率躍上5%並且守住這個重要心理價位，美股與美債賣壓才展開。

2023年8月至10月，美股標普500指數回跌10%左右。對照下，標普500指數現已從3月28日登上的5,254.35點歷史高峰回跌4.4%。

摩根大通團隊指出，這一回有個重大不同點：投資人4月初對風險性資產的曝險程度遠高於去年8月的水準。大型美股ETF，例如SPDR標普500 ETF（代碼SPY）和追蹤那斯達克100指數的景順QQQ信託系列，放空部位已降到紀錄低點，顯示美股投資人避險做得不夠，對科技股曝險尤其深重。

不過，摩根大通是目前全華爾街最看壞美股後市的投資銀行，他們預測標普500指數今年底會跌到4,200點，也就是約比現在的價位再跌16%。這群策略師2023年的年終目標價也是4,200點，顯然大幅失準--該指數去年以4,769.83點封關。

另外，華爾街超級大多頭Fundstrat Global Advisors創辦人暨研究主管Tom Lee日前接受CNBC訪問時表示，最近美國股市湧現去風險和稅務相關賣壓，待賣壓告一段落，美股可望彈升，而近日可能浮現短線底部或轉折點。他仍認為，標普500指數今年底可能漲上5,700點。

指數 標普 美股

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