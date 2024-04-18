科技股帶旺！挪威主權基金Q1獲利1,100億美元 股票報酬率9.1％

規模1.6兆美元的全球最大主權基金挪威主權財富基金，上季獲利1.2兆挪威克朗（1,100億美元），主要受到科技股大漲加持。

路透報導，管理這家基金的挪威央行投資管理公司（NBIM）副執行長格蘭德18日說：「我們第1季的股票投資獲得了非常強勁的報酬，尤其是來自科技股。」

雖然該基金第1季的整體報酬率只有6.3%，不如去年第4季的7.9%，並比其指標指數的報酬率低0.1個百分點，但在股票投資方面的報酬率卻高達9.1%；其餘投資皆為負報酬率。

該基金將挪威生產石油和天然氣的所得，投資在海外的股票、債券、未上市房地產和再生能源計畫。挪威政府上季存放960億克朗（87億美元）到這檔基金。

截至3月底，該基金約有72.1%資產投資股票、26%投資固定收益、1.8%投資未上市房地產，其餘0.1%則投資未上市再生能源基建，而固定收益的投資報酬率為負0.4%；未上市房地產為負0.5%；未上市再生能源基建則為負11.4%。