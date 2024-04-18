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中東戰火加劇不確定性！南韓三星集團進入緊急模式 主管僅能周休一日

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
三星集團（Samsung）已進入緊急模式，最快本周末擴大主管周休一日的實施範圍，力圖搶救差強人意的業績。 法新社
三星集團（Samsung）已進入緊急模式，最快本周末擴大主管周休一日的實施範圍，力圖搶救差強人意的業績。 法新社

為因應商業環境不確定性加劇，三星集團（Samsung）已進入緊急模式，最快本周末擴大主管周休一日的實施範圍，力圖搶救差強人意的業績。

韓國經濟日報報導，三星集團17日說，旗下三星顯示器、三星電機、三星SDS等事業體的主管，最快本周末取消周休二日，僅能在周六或周日選一天休假，原先這項措施僅侷限於三星電子、三星物產等事業，預計三星人壽等金融服務事業很快也會加入。

在俄烏戰火未歇、中東局勢升溫之際，三星各事業體的主管將檢視現有商業策略，並做出調整。一名主管說：「考量到三星電子等主要事業去年的業績表現不如預期，我們要求主管每周工作六天，以營造出危機感，並全力克服這次危機。」

三星電子的半導體業務，去年營業損失達15兆韓元（110億美元），掌管相關業務的裝置解決方案（DS）部門，占三星集團約80%的獲利。

根據三星的初步財報，第1季營業利益年增九倍多，並暗示晶片市場的不景氣已告一段落。然而，韓元重貶、油價上漲、伴隨美國11月總統大選帶來的政治風險，仍構成逆風。

三星在應用於人工智慧（AI）的高頻寬記憶體晶片（HBM），苦苦追趕國內同業SK海力士、在晶圓代工領域也力拚超越龍頭台積電，並面臨英特爾的挑戰。

南韓第二大財團SK集團已於今年1月恢復子公司執行長每周六開會，取代周間召開的月度策略委員會會議。南韓執政黨本月在國會選舉慘敗，總統尹錫悅推動親商政策可能受阻。

半導體 南韓 台積電 尹錫悅

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