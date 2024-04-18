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準備加碼日股？波克夏發行2,633億日圓債 溢價小於過去兩年

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。美聯社
波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。美聯社

「股神」巴菲特執掌的波克夏（Berkshire Hathaway）發行2,633億日圓的日圓債券，利率定價的溢價幅度比過去兩年都小，主因是考量到日本銀行（央行）近期將再次調升利率，緩解信用市場的憂慮。

彭博資訊彙整的資料，這是波克夏自2019年首發日圓債以來，所發行的最大規模日圓債券。波士夏這輪日圓債共分批發行，涵蓋由3年期到30年期，也是日銀3月結束負利率之旯，外國發債人發行規模數一數二大的日圓債。

波克夏這輪發債利率的溢價幅度降低，可從3年期債券窺見。波克夏發行的3年期債券比中間交換利率溢價51個基點，分別小於去年11月的59個基點、與去年4月的75個基點少。日本國內外企業發行的日圓公司債利差，17日縮小到約51個基點，小於一年前的66個基點左右。

波克夏這次發債活動，將是市場對日圓計價債券胃口的關鍵測試，並引發股票投資人的關注，因為波克夏籌得資金後，可能再加碼買進日股。巴菲特先前買進日本主要商社股票之後，形同為日股背書，推升日經225指數衝上歷史新高。

巴菲特2月在年度致股東信表示，波克夏投資日本企業的資金絕大部分都來自發行日圓債。波克夏已表示，對日本五大商社的持股占比最終將達9.9%。彭博最新數據顯示，波克夏目前在三菱商事持股比率8.58%，丸紅8.41%，伊藤忠商事7.47%，這幾檔商社的股價表現都優於大盤。

巴菲特 日本 波克夏

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