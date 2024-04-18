微軟衝AI要砸大錢 傳目標年底前積累180萬組GPU

根據財經媒體Business Insider見到的一份文件，微軟已設立內部目標，要在今年底前積累180萬組AI晶片。

微軟正試圖讓生成式AI速度更快、性能更優且更加便宜，但這些努力極仰賴微軟買進主要是輝達（Nvidia）所設計的繪圖處理器（GPU）。

文件顯示，微軟計劃今年擁有的GPU數量提升至原有的三倍。

微軟結盟OpenAI後，正處在生成式AI熱潮的風口浪尖。不過，要維持在這領域的領先地位，極耗成本。

兩位知情計畫的人士向Business Insider表示，從當前年度到2027年度，微軟預期支出約1,000億美元投入GPU與資料中心。

微軟發言人蕭奧（Frank Shaw）不願置評。該公司本月25日將公布財報，現在處於靜默期。

其他科技大廠也在大幅積累GPU，這也是為何輝達公司市值如今超過2兆美元的原因。Meta執行長祖克柏今年稍早表示，今年將採購約35萬組輝達H100 GPU，年底前將擁有約60萬組的這類晶片。

輝達近期發表最新與速度最快的GPU「Blackwell」。現在，H100已經是市面上威力最強大的GPU之一，估計一組售價約3萬美元。

Business Insider近期取得的另一份文件顯示，微軟去年下半年取得交貨的GPU量能「創紀錄水準」，但沒有提到具體數字。

DA Davidson分析師估計，微軟去年支出45億美元採購輝達的晶片。

微軟有一項內部計畫，是要設計自家的AI晶片，以降低對輝達的依賴，但一些員工對此持懷疑態度，原因是微軟落後輝達數年，而這項技術的進步速度極快。