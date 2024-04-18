快訊

掌文化部先燒腦建啤、公共藝術案 小野能衝破官僚文化？

要求返還被砍退休金 軍公教民團版二次年改方案藍白怎接招

整理包／113國中教育會考衝刺倒數 各科重點、考場規定一次看

微軟衝AI要砸大錢 傳目標年底前積累180萬組GPU

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
微軟傳出已設立內部目標，要在今年底前積累180萬組AI晶片。路透
微軟傳出已設立內部目標，要在今年底前積累180萬組AI晶片。路透

根據財經媒體Business Insider見到的一份文件，微軟已設立內部目標，要在今年底前積累180萬組AI晶片。

微軟正試圖讓生成式AI速度更快、性能更優且更加便宜，但這些努力極仰賴微軟買進主要是輝達（Nvidia）所設計的繪圖處理器（GPU）。

文件顯示，微軟計劃今年擁有的GPU數量提升至原有的三倍。

微軟結盟OpenAI後，正處在生成式AI熱潮的風口浪尖。不過，要維持在這領域的領先地位，極耗成本。

兩位知情計畫的人士向Business Insider表示，從當前年度到2027年度，微軟預期支出約1,000億美元投入GPU與資料中心。

微軟發言人蕭奧（Frank Shaw）不願置評。該公司本月25日將公布財報，現在處於靜默期。

其他科技大廠也在大幅積累GPU，這也是為何輝達公司市值如今超過2兆美元的原因。Meta執行長祖克柏今年稍早表示，今年將採購約35萬組輝達H100 GPU，年底前將擁有約60萬組的這類晶片。

輝達近期發表最新與速度最快的GPU「Blackwell」。現在，H100已經是市面上威力最強大的GPU之一，估計一組售價約3萬美元。

Business Insider近期取得的另一份文件顯示，微軟去年下半年取得交貨的GPU量能「創紀錄水準」，但沒有提到具體數字。

DA Davidson分析師估計，微軟去年支出45億美元採購輝達的晶片。

微軟有一項內部計畫，是要設計自家的AI晶片，以降低對輝達的依賴，但一些員工對此持懷疑態度，原因是微軟落後輝達數年，而這項技術的進步速度極快。

售價 祖克柏

延伸閱讀

費半重挫3.25% 法人：台股聚焦台積電法說

鴻海、輝達快攻AI 三領域進擊…董座劉揚偉：上半年就能看到

獲得微軟支持！OpenAI亞洲首座據點 竟落腳「這國家」

台積電、輝達可能被超越嗎？ 這些科技大廠來勢洶洶

相關新聞

準備加碼日股？波克夏發行2,633億日圓債 溢價小於過去兩年

「股神」巴菲特執掌的波克夏（Berkshire Hathaway）發行2,633億日圓的日圓債券，利率定價的溢價幅度比過...

微軟衝AI要砸大錢 傳目標年底前積累180萬組GPU

根據財經媒體Business Insider見到的一份文件，微軟已設立內部目標，要在今年底前積累180萬組AI晶片。

利率對世界經濟的束縛 只會緩慢放鬆

全球利率的高峰已過，但世界經濟的喘息空間可能有限，因為央行決策官員對通膨威脅仍保持警惕。這是彭博資訊追蹤的23家主要央行今年的主題，…

降息？重返升息？ Fed官員：決策需更多數據和觀察時間

美國聯準會（Fed）理事鮑曼周三（17日）在評論Fed有沒有可能需要升息時表示，美國在降低通膨方面的進展可能已停滯，利率...

Fed手上的美債也大虧 何時才能結束縮表？至少等到2025年

紐約聯邦準備銀行在17日公布的一份報告中表示，聯準會（Fed）縮減資產負債表規模的行動可能會持續到2025年才會結束，具...

控北京不當補貼是作弊 拜登考慮提高大陸鋼鋁關稅

美國總統拜登17日在賓州表示，中國大陸不正當貿易競爭是作弊，美國政府啟動貿易調查，並考慮將中國大陸鋼鋁關稅提高三倍，從現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。