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降息？重返升息？ Fed官員：決策需更多數據和觀察時間

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國聯準會（Fed）理事鮑曼（Michelle Bowman）。路透
美國聯準會（Fed）理事鮑曼（Michelle Bowman）。路透

美國聯準會（Fed）理事鮑曼周三（17日）在評論Fed有沒有可能需要升息時表示，美國在降低通膨方面的進展可能已停滯，利率水準是否夠高來確保通膨回到2%目標，還沒有答案。她說，目前的利率區間，「是有限制性的」，「我想時間會證明它的限制性是否足夠」。

針對國際金融協會（IIF）所提的利率有可能需要再調升看法，鮑曼表示：「通膨的進展已經放緩，而且…甚至可能目前已經停滯不前。這暗示了進一步升息的可能必要性。

同在周三，美國克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特在另一個場合提到，她認為美國貨幣政策現在處於良好位置，不應急於降息。她說，她仍然預期通膨率將進一步下降，但希望再看到更多數據，以增強對於通膨率將回到聯準會的2%目標的信心。她認為，美國強勁的經濟以及有活力的勞動力市場，給予聯準會保持耐心的空間。

梅斯特是在俄亥俄州舉行的一項活動中表示，「我仍然預期通膨會下降，但我確實認為，在採取行動之前需要觀察並收集更多資訊」。本月稍早，梅斯特曾說，預期今年降息三次可能是適當的。

梅斯特今年在聯準會的利率決策會議「聯邦公開市場委員會」（FOMC）有投票權，不過她已決定6月底退休。

聯準會決策官員自去年7月以來，一直將利率維持在5.25%～5.5%的範圍區間不變。今年前三個月高於預期的通膨數據，加深市場擔憂，覺得通膨回到2%聯準會目標所需的時間，可能比先前預期更長。

美國 聯準會 通膨

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