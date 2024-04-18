路透：美計劃恢復課徵雙面太陽能板關稅

路透報導，兩位熟悉白宮計畫的消息人士周三（17日）表示，美國拜登政府準備恢復課徵雙面太陽能板進口關稅。拜登政府目前豁免自中國大陸和其他國家輸入這類主流太陽能電板技術產品的關稅，且已實施兩年。

美國政府會考慮取消豁免，是因為南韓企業韓華Qcells公司提出請求撤銷此關稅豁免，以保護Qcells已承諾的價值25億美元的美國太陽能生產擴展計畫，免於受來自亞洲製造廉價產品的競爭。

韓華集團旗下這家太陽能公司，在2月23日向美國貿易代表署遞交的正式請願書，文件中論述了前述請求。Qcells這件請願書還附有其他七家公司的支持信，這些公司合計在美國太陽能工廠的投資總額，達數十億美元。

路透說，消息來源表示，撤銷此關稅豁免的時間表還沒決定。

雙面太陽能電板，是美國公用事業級別的太陽能發展方案中的主要技術，自美國總統拜登2022年簽署因應氣候變遷的里程碑法案《通膨削減法》以來，計劃在美國本土設立的太陽能設備廠已有40多座。

路透分析，恢復對進口的雙面太陽能電池板徵收關稅，將加惠這些在美國的太陽能設備廠的營運。這些工廠對於拜登政府因應氣候變化，同時振興美國製造業、創造數百萬工會就業機會的政策落實，非常重要。

美國財政部長葉倫和美國貿易代表戴琪等官員，最近幾周都有談話指出，美國正在評估貿易補救措施，以因應中國大陸對於清潔能源相關產能大規模投資所帶來的威脅。

南韓韓華集團的Qcells在美國喬治亞州有兩家工廠，是美國最大的矽晶太陽能產品生產商。

美國大多數的進口太陽能板來自東南亞，但是幾乎都是由中國大陸公司在這些東南亞國家的工廠製造。雙面太陽能板正常情況的進口關稅稅率為30%。豁免最初是在2018年前總統川普任內，拜登2022年再延長豁免。