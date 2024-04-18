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美元五連漲後回落 葉倫承認日韓對本幣貶值的擔憂

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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美元周三（17日）出現六天以來首次走貶，跟進美國公債殖利率回跌，而官員們也針對匯率問題發表評論。英國央行總裁貝利談話及數據顯示英國通膨放緩程度低於預期之後，英鎊維持上漲。

美元從周二創下的五個半月高位回落。美元指數盤尾下跌0.4%，報105.89。今年迄今，美元指數已經上漲約4.7%。

Monex USA匯市交易員Helen Given表示：「我認為今天的走勢更像是輕微回檔。美元指數仍距離11月中旬以來的最高水準僅咫尺之遙。」

他說：「聯準會主席鮑爾昨天的討論是本周市場的主要動因，現在交易人士似乎在市場的另一端進行避險，因此我們看到了今天的回檔。我們已經到了這樣一個階段，市場已經消化了對聯準會降息預期的調降，因此流動更加正常化了。」

基準的美國10年期公債殖利率下跌8個基點，至4.58%。

美元兌日圓貶值0.2%，至154.39日圓。日圓兌美元周二觸及154.79，為34年來最低。

美國、日本和韓國的財政部官員在周三舉行的首次三邊會議上同意就外匯市場的情勢進行「密切磋商」。美國財政部長葉倫在首次三邊財長會議後的聯合聲明中承認日本和韓國財長對兩國匯率大幅下跌的擔憂。

Monex分析師Helen Given說：「我認為這樣的聲明既不尋常，也為日本貨幣官員即將採取干預措施埋下了伏筆。我認為日本當局最快將在本周末採取具體措施。」

市場參與者提高了日本當局可能干預支撐日圓的門檻，從之前的152提到了現在的155，但他們相信日本可能隨時出手。他們還認為，只要日圓的下跌是漸進的，而且是由基本面主導的，日本干預的可能性就很低。

日本上一次干預匯市是在2022年，花費了約600億美元來支撐日圓。

歐元兌美元升值0.5%，報1.0673美元。歐洲央行多位決策者周二繼續提出6月降息的理由，包括歐元區通膨率維持在勢必將在明年回到2%的路徑上，儘管道路仍然崎嶇不平。

英鎊兌美元升值0.2%,至1.2455美元，英國公布3月消費者物價年比上揚3.2%，高於英國央行和民間經濟學家預估的3.1%。不過，英國央行總裁貝利表示，英國和歐洲其他國家面臨的通膨威脅小於美國，這為英國先於聯準會降息提供了可能性。

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