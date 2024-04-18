油價急挫3%因演算法交易加劇跌勢 金價回跌近1%

國際油價周三（17日）急挫3%，因美國庫存增加以及中國經濟數據疲軟引發市場走低之後，演算法交易進一步加劇了跌勢；金價回跌近1%，因交易人士評估聯準會短期內降息的機率減弱。

油價大跌3%

布蘭特原油6月期貨17日收盤大跌2.73美元或3%，報每桶87.29美元；西德州原油（WTI）5月期貨收跌2.67美元或3.1%，報每桶82.69美元，為3月20日以來最大跌幅。

政府數據顯示，上周美國原油庫存增加了270萬桶，達到4.6億桶，幾乎是路透調查中分析師預期的140萬桶的兩倍。

City Index和Forex.com的分析師Fawad Razaqzada表示，美國原油庫存升至9個月高點，再加上疲軟的中國工業數據，推動WTI原油期貨結算價跌至82.69美元，跌破了84美元這個關鍵支撐，這引發了進一步的技術性賣盤。

雖然市場仍在等待以色列對伊朗周末的襲擊做出回應，但交易人士正將注意力轉向市場基本面。關鍵的跨期價差最近幾天走軟，顯示市場人氣走弱。不過Razaqzada說，油價下檔空間可能有限，下一個關鍵支撐位在82美元。

金價回落、白銀和鈀金上漲超過1%

金價周三回落，美國降息希望減弱造成的壓力蓋過了中東地緣政治動盪引發的避險需求帶來的提振，但金價仍徘徊在上周創下的紀錄高點附近。

現貨金價下跌0.92%，至每英兩2,361.02美元。上周五，金價創下2,431.29美元的紀錄新高。

美國黃金期貨收低0.8%，結算價報2,388.4美元。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示：「地緣政治的不確定性繼續為黃金提供支撐，如果局勢出現任何升級，那麼金價可能會升向2,500美元區間。」

他說：「只有當央行停止買盤或投資者重回風險偏好階段，金價才會下跌。」

現貨白銀上漲1.1%，報28.39美元。世界白銀協會表示，預計2024年全球白銀供應缺口將擴大17%，達到2.153億金衡英兩，因工業消費強勁帶動需求增長2%，而總供應量下降1%。

現貨白金下跌1.5%，報942.79美元；鈀金上漲1.4%，報1,027.56美元。