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美對陸海事、物流、造船啟動301調查

聯合報／ 特派記者廖士鋒、編譯廖玉玲／綜合報導
美國貿易代表戴琪。路透
美國貿易代表戴琪。路透

美國總統拜登十七日將要求把中國大陸鋼鋁關稅提高三倍，做為他在賓州拉攏鋼鐵工人選票的選舉訴求之一，美國貿易代表戴琪十七日宣告對大陸啟動三○一調查。大陸商務部則強調美國一錯再錯，指將採取一切必要措施，堅決捍衛自身權益。

美官員稱，拜登十七日下午（台灣時間十八日早上）在「鋼鐵之城」匹茲堡的造勢活動中，將提議把當年川普對大陸鋼鋁產品課徵的關稅，從現行百分之七點五提高至百分之廿五。

拜登政府也正向墨西哥施壓，將禁止大陸透過美國鄰國，間接將其金屬產品賣給美國。美聯社說，拜登將在造訪匹茲堡鋼鐵工會總部時宣布，他將要求美國貿易代表戴琪，考慮將大陸鋼鋁關稅提高三倍。

這些舉措表明，拜登及其幕僚正加強努力，阻止大量低成本大陸出口產品損害美國製造業，危及拜登經濟議程的核心焦點，但這些舉動勢必招致大陸反擊。

拜登與川普將在十一月總統大選再度對決，匹茲堡所在的賓州是決定誰能入主白宮的六個關鍵決勝州之一。

美聯社指出，拜登提高大陸鋼鋁關稅，顯然是以國際貿易政策幫自己拉票。白宮則堅稱，這是為了保護美國製造業免於外國不公平競爭。

拜登政府表示，大陸傾銷低於市場成本的廉價鋼鐵，已扭曲市場妨礙競爭。白宮經濟顧問布蘭納德說，中國政策導致產能過剩，危害美國鋼鋁業未來。

美將調高大陸鋼鋁關稅消息傳出後，美國貿易代表署十七日宣布發起針對大陸的海事、物流和造船業的三○一調查，這些調查可能會導致徵收更多關稅。

大陸商務部發言人十七日深夜表示對此強烈不滿，堅決反對。

發言人指出，「美方申請書中充斥大量不實指責，將正常貿易投資活動曲解為損害美國家安全和企業利益，將自身產業問題歸咎於中國，既缺乏事實依據，也有悖經濟常識」。並提到美國多份研究報告顯示，美造船業因過度保護在多年前就已失去競爭優勢。

拜登 美國 關稅

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