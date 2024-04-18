歐英6月降息預期加深

歐洲央行（ECB）總裁拉加德16日表示，如果中東或其他地緣衝突熱點沒有發生重大震撼，ECB仍走在將於「合理的短期內」開始降息的軌道上，更加深6月降息的預期。

英國央行總裁貝利同日也表示，英、美的通膨形勢正在分化，暗示英國或許也能和歐洲央行一樣，在美國之前降息。

貝利16日在IMF春季會議場邊表示，比起英國，美國有更多「需求主導的通膨壓力」。他說，有 「強有力的證據」表明英國的物價壓力正在減弱。不過17日公布的數據顯示，英國3月消費者物價指數（CPI）年升幅從2月的3.4%下滑到3.2%，雖是兩年半新低，但高於市場預期的3.1%，投資人對英國央行降息預期隨之降低。

同日，拉加德表示，ECB「觀察到通膨下降的過程」符合預測，使ECB有信心歐元區通膨將於明年中達到2%目標，儘管過程可能有些「顛簸」。17日發布的歐元區3月CPI終值年升幅2.4%，符合預期和初估值。

拉加德說，「如果沒有重大震撼情勢，我們正邁向在合理的短期內貨幣政策約束力必須趨於溫和的時刻」。她說，儘管ECB「持續監視」中東及其他地區緊張升高對原料商品市場的衝擊，但截至目前為止仍「相對溫和」。