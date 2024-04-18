歐英6月降息預期加深

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

歐洲央行（ECB）總裁拉加德16日表示，如果中東或其他地緣衝突熱點沒有發生重大震撼，ECB仍走在將於「合理的短期內」開始降息的軌道上，更加深6月降息的預期。

英國央行總裁貝利同日也表示，英、美的通膨形勢正在分化，暗示英國或許也能和歐洲央行一樣，在美國之前降息。

貝利16日在IMF春季會議場邊表示，比起英國，美國有更多「需求主導的通膨壓力」。他說，有 「強有力的證據」表明英國的物價壓力正在減弱。不過17日公布的數據顯示，英國3月消費者物價指數（CPI）年升幅從2月的3.4%下滑到3.2%，雖是兩年半新低，但高於市場預期的3.1%，投資人對英國央行降息預期隨之降低。

同日，拉加德表示，ECB「觀察到通膨下降的過程」符合預測，使ECB有信心歐元區通膨將於明年中達到2%目標，儘管過程可能有些「顛簸」。17日發布的歐元區3月CPI終值年升幅2.4%，符合預期和初估值。

拉加德說，「如果沒有重大震撼情勢，我們正邁向在合理的短期內貨幣政策約束力必須趨於溫和的時刻」。她說，儘管ECB「持續監視」中東及其他地區緊張升高對原料商品市場的衝擊，但截至目前為止仍「相對溫和」。

ECB 英國 降息

延伸閱讀

美股道瓊早盤漲160點！市場擱置延後降息疑慮 聚焦企業獲利

中東情勢升溫估推升物價 南韓央行降息腳步恐延後

還要上訴？哈利返英維安官司失利 面臨4千萬訴訟費帳單

通膨降溫缺進展 聯準會主席示意短期內難降息

相關新聞

美債殖利率「倒掛」何時終結？3情況發生恐讓市場措手不及

自2022年11月以來，美國公債殖利率「曲線倒掛」（長債殖利率低於短債殖利率）已持續76周之久，這種反常走勢一旦逆轉，可...

美股道瓊早盤漲160點！市場擱置延後降息疑慮 聚焦企業獲利

美股三大指數17日早盤全面開高，道瓊工業指數漲163點，投資人暫時放下延後降息的疑慮，聚焦於企業獲利。

美對陸海事、物流、造船啟動301調查

美國總統拜登十七日將要求把中國大陸鋼鋁關稅提高三倍，做為他在賓州拉攏鋼鐵工人選票的選舉訴求之一，美國貿易代表戴琪十七日宣...

通膨回落欠缺進展 鮑爾一席話再潑降息冷水

聯準會（Fed）主席鮑爾在內的決策官員，在16日的演說中對何時可能降息均三緘其口，再度異口同聲表示近期通膨回落欠缺進展，...

超級遊艇去年銷售大跳水 因為這國的大亨縮手不買了

最新報導說，2023年超級遊艇銷售大跳水，因為等候交貨名單長長一串、價格飆漲，以及俄羅斯大亨遭國際制裁，重創需求。

Fed升息反帶旺美國經濟？專家5點分析：「這邪說」贏得華爾街信徒

聯準會（Fed）過去兩年來大幅升息，政策利率目標區間從幾近0%提高到5.25%~5.5%，反而是美國經濟持續強勁擴張的推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。