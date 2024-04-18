LVMH上季業績成長趨緩 營運韌性仍優於同業

全球最大精品集團LVMH上季業績成長趨緩，寫下新冠疫情復甦以來最緩慢的增速，因物價上漲拖累精品消費、中國大陸的需求也明顯萎縮。然而，LVMH的業績展現優於同業的韌性，激勵17日盤中股價一度跳漲逾5%。

LVMH 16日說，第1季自體營收年增3%至206.9億歐元（220億美元），符合市場預期。以大陸市場為主的亞洲市場（不含日本），上季同店銷售銳減6%。大陸地產業持續低迷，外銷和消費需求也持續疲弱，影響整體精品買氣。相較下，LVMH在歐、美的銷售成長2%，日本市場的業績更勁增32%，得益於日圓匯價疲軟。

LVMH股價走勢

瑞銀分析師普茲說，LVMH年初業績不振，一如市場預期，原因是近幾年的比較基期偏高，加上整體產業趨勢疲弱。由阿諾特家族掌控的LVMH市值近4,000億美元，旗下品牌包括路易威登、Tiffany、寶格麗，憑藉其規模與影響力，被視為精品產業的風向球。儘管LVMH近幾季業績成長放慢，但相較於同業開雲集團（Kering）仍保有韌性。開雲近來因旗下品牌Gucci的大陸業績疲軟，罕見發布獲利預警。

精品顧問業者Ortelli & Co.管理合夥人歐蒂利說，「奢侈品市場面臨挑戰，尤其是在中國大陸，而LVMH的表現仍能達標」，這意味著其業績仍有撐，LVMH股價17日盤中股價大漲5.3%。

巴克萊分析師表示，精品業面臨通膨率與利率雙升的問題，但受衝擊的程度有別，因客戶取向不同。瞄準充排場客戶的品牌業績跌幅較深，鎖定富有客群的業者則表現優異，原因是富人較不受總體經濟疲弱影響。LVMH財務長紀歐尼說，在美國，頂層客戶的消費力道續強，但只是「渴望」名牌客戶的支出仍受制於通膨。

開雲、Burberry今年來股價分別下跌40%和55%，LVMH同期股價漲11%、以柏金包聞名的愛馬仕股價跳漲16%。

Bernstein分析師仍維持LVMH業績有望軟著陸的預期，原因是到年底前比較基期持續下滑，有望帶來更高的獲利增幅。