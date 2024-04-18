美短期難降息 歐洲可望先降

聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾十六日表示，近期通膨回落欠缺進展，貨幣政策需要在更長時間內維持限制性；意味著短期內降息機會不大。相對於美國放緩降息步伐，英國央行總裁貝利說，英美兩國的通膨形勢正在分化，暗示英國或許能夠在美國之前降息。歐洲央行總裁拉加德也表示，若中東或其他地緣衝突熱點沒有發生重大震撼，歐央仍走在將於「合理的短期內」開始降息的軌道。

鮑爾在一場聚焦美國與加拿大經濟關係的論壇表示，雖然通膨繼續朝向回落，但進展不夠快，應該維持當前的政策狀態，而官員需要更多的時間才能對降息有足夠信心。

鮑爾說：「最近的數據顯然沒給我們帶來更大的信心，相反的，這些數據顯示，達到這樣的信心所需的時間可能比預期更長。目前，有鑑於勞動力市場的強勁表現和迄今為止在通膨方面取得的進展，比較合適的作法是讓限制性貨幣政策有更多時間發揮作用，讓數據和不斷變化的前景指引我們。」鮑爾的談話反映，在核心通膨率連續三個月高於預期後，他訊息的立場出現轉變。Nationwide Mutual Insurance首席經濟學家波斯揚齊克說，「聯準會的信心一直在動搖，鮑爾只是確認並強調了市場基於經濟數據所作的預期」。

在鮑爾發言後，美國公債殖利率觸及今年來新高，兩年期殖利率一度突破百分之五，創去年十一月以來最高。現在，市場預期將在九月首次降息，而今年內進行第二次降息的可能性正不斷下降。

貝利在國際貨幣基金（ＩＭＦ）一場訪談上說，相比英國，美國有更多「需求主導的通膨壓力」。他說，有「強有力的證據」表明英國的物價壓力正在減弱。

拉加德則指出，歐洲央行「觀察到通膨下降的過程」符合預測，使歐央有信心歐元區通膨率將於明年中達到百分之二目標，儘管過程可能有些「顛簸」。

她說，「如果沒有重大震撼情勢，我們正邁向在合理的短期內貨幣政策約束力必須趨於溫和的時刻」；儘管歐洲央行「持續監視」中東及其他地區緊張升高對原料商品市場的衝擊，但截至目前為止仍「相對溫和」。