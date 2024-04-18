拜登爭取搖擺州選票 美課陸鋼鋁稅率擬三級跳

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

路透報導，美國總統拜登17日將呼籲，對中國大陸的金屬產品大幅提高關稅，做為他在賓州拉攏鋼鐵工人選票的選舉訴求之一，可能有激怒北京的風險。

一位政府官員稱，在「鋼鐵之城」匹茲堡的造勢活動中，拜登預料將提議把當年川普對中國鋼鋁產品施加的關稅，一口氣從現行的7.5%提高至25%。

拜登與川普將在11月總統大選再度對決，賓州是六個可能決定誰能入主白宮的搖擺州之一。

拜登和川普都在曾經繁榮興盛的工業中心討好工會領導人和藍領工人；在賓州和另一個搖擺州密西根州，藍領工人是一大票倉。拜登上個月對日本製鐵擬以149億美元收購美國鋼鐵公司（US Steel）的提議表達反對意見，給工會帶來了一場勝利。

據美國鋼鐵協會的資料，中國是美國2023年第七大鋼鐵進口國，數量為59.8萬淨噸，較2022年下降8.2%。

白宮經濟顧問伯恩斯坦（Jared Bernstein）同日接受CNBC訪問時表示，大幅提高中國金屬產品的關稅，是一次有針對性的干預，不至於大幅影響美國的通膨，而且對國家安全而言也是必要的，「如果不採取行動，我們就會把我們最重要的行業之一、也就是國內鋼鐵的生產置於危險中；總統稱該產業為美國經濟的支柱、國家安全的基石」。

川普 拜登 美國

延伸閱讀

封口費審判／陪審員初步選定7人 法官警告川普「不得恐嚇」

拜登如連任 「年收低於40萬元」不加稅

拜登靠這些政策和現象追趕川普

日相訪拜登送漆器讓200年老店爆紅 訂單湧入現在想買要排兩年

相關新聞

通膨回落欠缺進展 鮑爾一席話再潑降息冷水

聯準會（Fed）主席鮑爾在內的決策官員，在16日的演說中對何時可能降息均三緘其口，再度異口同聲表示近期通膨回落欠缺進展，...

美對陸海事、物流、造船啟動301調查

美國總統拜登十七日將要求把中國大陸鋼鋁關稅提高三倍，做為他在賓州拉攏鋼鐵工人選票的選舉訴求之一，美國貿易代表戴琪十七日宣...

美債殖利率「倒掛」何時終結？3情況發生恐讓市場措手不及

自2022年11月以來，美國公債殖利率「曲線倒掛」（長債殖利率低於短債殖利率）已持續76周之久，這種反常走勢一旦逆轉，可...

歐英6月降息預期加深

歐洲央行（ECB）總裁拉加德16日表示，如果中東或其他地緣衝突熱點沒有發生重大震撼，ECB仍走在將於「合理的短期內」開始...

日圓貶值助攻 日本出口連四月增長

在日圓貶值和中國大陸需求提升下，日本3月出口連續第四個月增長，提供該國在內需低迷之際需要的支撐。但反觀新加坡3月出口比去...

捲入史上最大金融詐欺案 越南「動搖國本」救西貢商銀

路透引述三份銀行文件和一位知情人士提供的最新官方資訊，越南對西貢商業銀行（SCB）進行了「空前」的救援。先前，這家銀行捲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。