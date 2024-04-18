拜登爭取搖擺州選票 美課陸鋼鋁稅率擬三級跳

路透報導，美國總統拜登17日將呼籲，對中國大陸的金屬產品大幅提高關稅，做為他在賓州拉攏鋼鐵工人選票的選舉訴求之一，可能有激怒北京的風險。

一位政府官員稱，在「鋼鐵之城」匹茲堡的造勢活動中，拜登預料將提議把當年川普對中國鋼鋁產品施加的關稅，一口氣從現行的7.5%提高至25%。

拜登與川普將在11月總統大選再度對決，賓州是六個可能決定誰能入主白宮的搖擺州之一。

拜登和川普都在曾經繁榮興盛的工業中心討好工會領導人和藍領工人；在賓州和另一個搖擺州密西根州，藍領工人是一大票倉。拜登上個月對日本製鐵擬以149億美元收購美國鋼鐵公司（US Steel）的提議表達反對意見，給工會帶來了一場勝利。

據美國鋼鐵協會的資料，中國是美國2023年第七大鋼鐵進口國，數量為59.8萬淨噸，較2022年下降8.2%。

白宮經濟顧問伯恩斯坦（Jared Bernstein）同日接受CNBC訪問時表示，大幅提高中國金屬產品的關稅，是一次有針對性的干預，不至於大幅影響美國的通膨，而且對國家安全而言也是必要的，「如果不採取行動，我們就會把我們最重要的行業之一、也就是國內鋼鐵的生產置於危險中；總統稱該產業為美國經濟的支柱、國家安全的基石」。