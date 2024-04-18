捲入史上最大金融詐欺案 越南「動搖國本」救西貢商銀

路透引述三份銀行文件和一位知情人士提供的最新官方資訊，越南對西貢商業銀行（SCB）進行了「空前」的救援。先前，這家銀行捲入越南史上最大金融詐欺案。根據知情人士說法，「如果沒有貸款，西貢商業銀行將會倒閉」，但「如果繼續提供金援，國庫恐有見底之虞。」

路透引述的最新官方資訊也形容，目前的情勢可謂「前所未見」，主要因為越南政府現金挹注的程度、該銀行營運的複雜性與現有規模，以及對越南金融體系造成的可能影響。路透表示，目前無法確認參與監督西貢商業銀行的其他官員，是否也普遍認同這波救援會影響國庫的結論。

越南公共債務占國內生產毛額（GDP）的比率，去年穩定在37%，至於預算赤字稍微擴大至GDP的4.4%。根據央行數據，越南外匯存底去年底約1,000億美元，較10月底的900億美元增加。

據路透取得的銀行文件，越南央行已經提供240億美元「特殊貸款」，給西貢商銀。

更新日期是從3月15日到3月20日的第二份文件、以及日期是2022年10月至2023年10月的第三份文件，顯示越南政府對西貢商銀的放貸已經小幅減緩，但在過去五個月每月平均放貸金額超過9億美元。

越南央行先前沒有揭露對西貢商銀這筆金額相當於越南年經濟產值5.6%的金援行動，其規模也相當於越南外匯存底的五分之一。

房地產大亨張美蘭在2022年10月因金融詐騙案遭逮捕，使得遭受牽連的西貢商銀爆發擠兌潮，越南央行也因此開始對西貢商銀展開監督。根據其中一份銀行文件，此後，該銀行一直利用政府的現金挹注來支應存戶的現金提領。張美蘭上周已被判處死刑，原因是遭控侵吞借自於西貢商銀的304兆越南盾（約125億美元）貸款，把這筆鉅款轉移到空殼公司。

根據最新的官方資訊，央行介入後，西貢商銀的存款額在2023年12月前銳減80%，剩下約60億美元。文件說，以目前速度，該銀行可能在今年中之前耗盡存款，而且截至去年10月，壞帳已經激增至該行信用餘額的97.08%。