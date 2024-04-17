美股道瓊早盤漲160點！市場擱置延後升息疑慮 聚焦企業獲利

美股三大指數17日早盤全面開高，道瓊工業指數漲163點，投資人暫時放下延後升息的疑慮，聚焦於企業獲利。

道瓊工業、標普500指數早盤均上漲約0.4%，那斯達克綜合指數漲0.1%；費城半導體指數跌0.7%、台積電ADR漲0.6%。

聯合航空上季營收超乎預期，虧損也比預期低，早盤股價跳漲逾10%。醫療保健巨頭UnitedHealth上季業績亮眼，股價漲3.6%。

聯準會（Fed）主席鮑爾16日說，在降息之前，需看到通膨取得更多進展。Baird公司投資策略分析師梅菲爾德說，這無助於緩解市場的悲觀情緒。他認為，美股近期將盤整，但若地緣政治事件進一步拉高油價，又另當別論。

他說，股市最主要的逆風，來自市場下修對Fed的降息預期，鮑爾的談話未能緩解相關疑慮，影響遍及全球，「市場已淪落到懷疑今年是否會降息」。