聽新聞
test
0:00 / 0:00
美股道瓊早盤漲160點！市場擱置延後升息疑慮 聚焦企業獲利
美股三大指數17日早盤全面開高，道瓊工業指數漲163點，投資人暫時放下延後升息的疑慮，聚焦於企業獲利。
道瓊工業、標普500指數早盤均上漲約0.4%，那斯達克綜合指數漲0.1%；費城半導體指數跌0.7%、台積電ADR漲0.6%。
聯合航空上季營收超乎預期，虧損也比預期低，早盤股價跳漲逾10%。醫療保健巨頭UnitedHealth上季業績亮眼，股價漲3.6%。
聯準會（Fed）主席鮑爾16日說，在降息之前，需看到通膨取得更多進展。Baird公司投資策略分析師梅菲爾德說，這無助於緩解市場的悲觀情緒。他認為，美股近期將盤整，但若地緣政治事件進一步拉高油價，又另當別論。
他說，股市最主要的逆風，來自市場下修對Fed的降息預期，鮑爾的談話未能緩解相關疑慮，影響遍及全球，「市場已淪落到懷疑今年是否會降息」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言