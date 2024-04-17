快訊

北榮神經修復名醫涉醫材採購弊案聲押 法院命300萬元交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歷來規模最大！三星逾2名員工集會1小時 要求加薪、不排除罷工

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
2,000多名三星電子員工，17日舉行了一小時的集會，施壓公司改善薪資福利，為三星歷來規模最大的員工抗議之一。路透
2,000多名三星電子員工，17日舉行了一小時的集會，施壓公司改善薪資福利，為三星歷來規模最大的員工抗議之一。路透

三星電子2,000多名的工會員工，17日舉行了1小時的集會，施壓公司改善薪資福利，為三星歷來規模最大的員工行動之一。

日經新聞報導，員工在三星華城的半導體研究辦公室外，高喊「尊重勞工」、「停止打壓工會成員」等口號。三星電子工會（NSEU）表示，希望公司尊重員工，給予更好的薪水、福利、有薪假。

加薪的勞資談判破局後，總人數約為2.7萬人的五個工會，有四分之三成員投票支持罷工。只要超過一半人員贊成，即達到罷工的法定要求。若真的罷工，將是三星史上首見。三星在南韓共聘僱12.48萬名員工。

由於罷工影響重大，可能導致晶圓廠停工，工會領袖對此態度審慎，但並未排除罷工可能性，強調視資方回應而定。工會下個月將在三星的首爾瑞草大樓外，再次舉行集會。工會高層說，下次集會可能是宣布罷工的機會。

三星工會要求更好的薪資與福利、與更多有薪假，雙方3月進行談判，但未達協議。其中規模最大的NSEU表示，若能修改規定，增發紅利，願意接受公司加薪5.1%的提案。

三星 半導體 南韓 罷工 薪資

延伸閱讀

嘉基工會醞釀429繞醫院抗議 爭取補足人力、提高待遇

歐盟外長為中東情勢臨時集會 考慮擴大制裁伊朗

尹錫悅為醫師罷工造成不便道歉！稱2千人是最低增收門檻 但願和醫界談

中職／悍將團隊薪資漲3% 陳仕朋晉升40萬、林哲瑄重返50萬

相關新聞

Fed升息反帶旺美國經濟？專家5點分析：「這邪說」贏得華爾街信徒

聯準會（Fed）過去兩年來大幅升息，政策利率目標區間從幾近0%提高到5.25%~5.5%，反而是美國經濟持續強勁擴張的推...

Fed利率「更高、更久」不只是彈老調！美元勁升震撼全球市場

聯準會（Fed）主席鮑爾坦承通膨減緩進展不如預期，利率必須維持在高檔多久就維持多久。此話粉碎近期降利率的希望，美債殖利率...

「紙飛機」創辦人揭美試圖秘密拉攏員工 疑想安插後門監控用戶

最受歡迎社群媒體平台之一的「紙飛機」（Telegram）創辦人杜羅夫（Pavel Durov）16日表示，該App正像「...

歷來規模最大！三星逾2名員工集會1小時 要求加薪、不排除罷工

三星電子2,000多名的工會員工，17日舉行了1小時的集會，施壓公司改善薪資福利，為三星歷來規模最大的員工行動之一。

中東情勢升溫估推升物價 南韓央行降息腳步恐延後

中東情勢升溫，可能帶動原物料價格持續上漲，加上美國聯邦準備理事會（Fed）對降息的保守態度，專家預期，相當於中央銀行的韓...

基金經理人：Fed到美國大選後才會開始降息

美國尚渤（Thornburg）投資投資研究總監暨基金經理人克林傑霍夫（Jeffrey Klingelhofer）17日來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。