歷來規模最大！三星逾2名員工集會1小時 要求加薪、不排除罷工

三星電子2,000多名的工會員工，17日舉行了1小時的集會，施壓公司改善薪資福利，為三星歷來規模最大的員工行動之一。

日經新聞報導，員工在三星華城的半導體研究辦公室外，高喊「尊重勞工」、「停止打壓工會成員」等口號。三星電子工會（NSEU）表示，希望公司尊重員工，給予更好的薪水、福利、有薪假。

加薪的勞資談判破局後，總人數約為2.7萬人的五個工會，有四分之三成員投票支持罷工。只要超過一半人員贊成，即達到罷工的法定要求。若真的罷工，將是三星史上首見。三星在南韓共聘僱12.48萬名員工。

由於罷工影響重大，可能導致晶圓廠停工，工會領袖對此態度審慎，但並未排除罷工可能性，強調視資方回應而定。工會下個月將在三星的首爾瑞草大樓外，再次舉行集會。工會高層說，下次集會可能是宣布罷工的機會。

三星工會要求更好的薪資與福利、與更多有薪假，雙方3月進行談判，但未達協議。其中規模最大的NSEU表示，若能修改規定，增發紅利，願意接受公司加薪5.1%的提案。