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美利率恐維持高點加上中東緊張 亞股走勢不一

中央社／ 香港17日綜合外電報導
聯準會（Fed）主席鮑爾。美聯社
聯準會（Fed）主席鮑爾。美聯社

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾一番利率可能會維持高點一段時間的說法，拖累股市下跌，抵銷從中東緊張引發賣壓中反彈的漲勢，亞股今天走勢不一。

伊朗週末對以色列發動無人機和飛彈攻擊後，投資人坐立難安地等待以色列的反擊行動，但在缺乏立即回應行動下，市場焦點轉向聯準會的貨幣政策計畫。

今年前3個月超乎預期的通膨和就業數據，迫使投資人調降對聯準會今年降息次數的預期。

而聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）幾乎證實借貸成本維持高點的時間恐怕會比預期還長。

鮑爾16日在華府表示：「近期數據顯然未賦予我們更多的信心，反而暗示可能會用比預期還長的時間才能達成那樣的信心。」

他說：「鑑於勞動市場的力道和目前的通膨進展，讓限制性政策再持續一段時間以發揮作用將屬恰當。由經濟數據和演變中的展望來引導我們。」

聯準會最新利率點陣圖預測今年將降息3次，首次降息可能會落在6月。

投資人年初原本預估，聯準會今年可能降息達6次。

但觀察家目前預估，聯準會今年最多只會降息1到2次，將自7月或9月開始。部分觀察家甚至認為，通膨數據若未能回到聯準會的2%目標，聯準會甚至可能升息。

前一天的美股標準普爾500指數和那斯達克指數雙雙下跌，道瓊指數則微幅收高。

亞洲主要股市方面，日股基準日經指數今天收跌1.3%，來到37961.80點。港股恆生指數近乎持平收在16251.84點。上海綜合股價指數則勁漲2.1%，收在3071.38點。

其他亞股走勢不一，雪梨、首爾、雅加達股市都收跌。新加坡、威靈頓、台北和馬尼拉則收高。

亞股 恆生指數 美國 聯準會 通膨 鮑爾

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