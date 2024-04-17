快訊

國4砂石車翻落邊坡！車頭「垂直墜地」嚴重變形 35歲男駕駛送醫搶救

快刪！3款手機APP藏惡意程式 一下載就盜個資、聊天內容也被看光

地牛翻身有感！17點17分花蓮近海規模5.2地震 最大震度4級

Fed利率「更高、更久」不只是彈老調！美元勁升震撼全球市場

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
聯準會（Fed）主席鮑爾表明Fed政策利率將維持在高檔更久，形同向市場昭告美元將走強。日本股、匯市應聲重挫，日圓兌 美元貶破154：1價位。圖為16 日檔案照。歐新社
聯準會（Fed）主席鮑爾表明Fed政策利率將維持在高檔更久，形同向市場昭告美元將走強。日本股、匯市應聲重挫，日圓兌 美元貶破154：1價位。圖為16 日檔案照。歐新社

聯準會（Fed）主席鮑爾坦承通膨減緩進展不如預期，利率必須維持在高檔多久就維持多久。此話粉碎近期降利率的希望，美債殖利率進一步攀升；但因市場之前已覺醒到降息展望生變，美股標普500指數16日僅小跌作收。乍看下，鮑爾發言似乎對市場影響不大。事實上，利率「更高、更久」對全球市場更深遠的影響已開始顯現，從全球匯市立即、明顯的反應可見端倪。

鮑爾已把話挑明了說：Fed政策利率將維持在高檔更久。換言之，美元走強已成定局，這對先進國家市場和新興國家市場都會帶來莫大的影響。

先進國市場

美國，金融情勢隨之緊縮，有助於壓抑美國通膨； 但美元升值將對美國跨國企業的海外獲利颳起一陣逆風。

在歐元區，歐元貶值壓力勢必加劇，反映歐洲央行（ECB）料將比Fed先一步降利率，從美國10年期公債殖利率與德國10年期殖利率差距擴大，已可見一斑。

日本，多年來152日圓兌1美元價位被視為不可跨越的警戒線，一旦狙擊日圓的投機客跨越雷池一步，日本當局就會進場干預。但在美國3月消費者物價指數（CPI）比預期火熱後，美元已升破152價位，隔日進一步攻克153關卡，現在又衝破154。日本會在155大關失守後進場干預嗎？

美元對主要貨幣升值勢如破竹，日本當局若在這個節骨眼拋售美元為日圓護盤，可能所費不貲，甚至徒勞無功。現在日銀面對的抉擇是，應否進一步升息緩和日圓貶勢。如果日本決定把政策利率升得比預期高，對日本股市將是大麻煩。

新興國市場

日圓對美元急貶也將導致震撼市場的副作用，新興市場將首當其衝。

日圓兌中國人民幣匯價已跌破21：1價位，摔落逾30年來谷底，上回觸及這麼低的水準時，中國大陸尚未加入世界貿易組織（WTO）呢。由於大陸出口貨與日本貨直接競爭，北京當局往年一直緊盯人民幣兌日圓匯率，設法藉維持出口競爭力促進經濟成長。現在，北京當局會干預匯市、抑升人民幣嗎？若是如此，已經超級敏感的美中關係是否會再節外生枝？

美元升值的震撼波也將席捲其他新興市場。

政府公債市場已飽受衝擊。新興市場政府公債--以摩根新興市場債券指數（EMBI）來衡量--與先進國家政府公債的殖利率差距之前萎縮到2013年來最小，在全球地緣政治緊張升溫、經濟前景疑雲籠罩的此時顯得相當突兀。這顯示，市場交易員以為投資新興市場相當安全？他們是否打錯算盤，市場一旦變盤將措手不及？近幾天來，受美元走強影響，新興市場債券又跌了，警訊已閃現。

在外匯市場，美元勁升可能帶來兩大衝擊。

一、借入成本低廉的日圓、轉而把資金停泊在高孳息新興市場貨幣的「利差交易」（carry trade）。投入這種套利交易的人原先押注新興市場貨幣不會貶值，但最近盤勢已逆轉，彭博新興市場利差交易指數急轉直下。

舉例來說，交易員長久來熱中於借入日圓資金、轉進隨利率升高而挺升的墨西哥披索。但近日來，墨西哥披索對美元急貶程度令人訝異，反映這種利差交易的資金流向也已逆轉。這種趨勢若持續下去，墨西哥披索還有得貶。

二、新興市場國家政府的償債能力也將備受衝擊。摩根新興市場貨幣指數近日再創新低。新興市場貨幣急貶，勢必讓新興市場國家更難償還美元計價債務。這種趨勢還會或還能持續多久？

結論是：美國通膨頑強的影響正蔓延至海外，鮑爾已表明美國利率將「更高、更久」。但外國決策官員有何反應尚待觀察，那將是金融市場面臨的下一個關鍵問題。

Fed 新興市場 日本 美元 美國

延伸閱讀

Fed鮑爾說通膨欠缺進展 暗示延後降息

通膨降溫缺進展 聯準會主席示意短期內難降息

美股震盪守穩平盤上下 鮑爾談話後美債殖利率繼續上揚

鮑爾說利率不變 史指收黑、道瓊漲63點中止六連跌

相關新聞

Fed利率「更高、更久」不只是彈老調！美元勁升震撼全球市場

聯準會（Fed）主席鮑爾坦承通膨減緩進展不如預期，利率必須維持在高檔多久就維持多久。此話粉碎近期降利率的希望，美債殖利率...

「紙飛機」創辦人揭美試圖秘密拉攏員工 疑想安插後門監控用戶

最受歡迎社群媒體平台之一的「紙飛機」（Telegram）創辦人杜羅夫（Pavel Durov）16日表示，該App正像「...

貶至34年來低點 日企大老們凍未條了！呼籲政府出手支撐日圓

日圓貶值帶動日本出口連續第四個月成長，但其他相關的影響已快要讓日本企業界受不了，代表東京工商業者的東京商工會議所（TCC...

電動車全球爭霸戰2／小米電動車號稱人民幣50萬元內沒對手 比亞迪該怕了？

正當蘋果傳出因電動車「泰坦專案」（Project Titan）黯然喊停，展開裁員之際，同樣是以手機廠之姿進入電動車市場的小米，卻宣布經過三年打磨，首款純電動車小米SU 7正式交車給客戶。小米創辦人雷軍在微博興奮的宣布：「小米從今天開始正式成為車廠。」、「大家是不是應該叫我雷廠長了？」

蘋果庫克與佐科威見面 討論印尼建廠可能性

蘋果公司執行長庫克今天與印尼總統佐科威（Joko Widodo）見面，雙方討論蘋果公司在印尼的投資機會。佐科威向庫克表示...

伊爾艾朗論中東新情勢對經濟與市場之影響

各界普遍同意，伊朗與以色列之間的衝突已於4月大幅升高。兩國都主張自己的領土遭到攻擊，有理由發動直接的報復。兩國都威脅衝突將進一步升高，儘管其他國家呼籲雙方應保持冷靜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。