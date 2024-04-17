中東情勢升溫估推升物價 南韓央行降息腳步恐延後

中東情勢升溫，可能帶動原物料價格持續上漲，加上美國聯邦準備理事會（Fed）對降息的保守態度，專家預期，相當於中央銀行的南韓銀行降息腳步可能推遲到今年第4季。

南韓銀行自去年初起連續10次凍結基準利率，維持在3.5%，韓聯社報導，在中東情勢不穩定、為通膨帶來更多壓力同時，預期韓銀轉向降息的預測紛紛推遲至今年第4季，甚至有些分析師以油價等物價動向分析，認為今年內恐怕很難開始降息。

正在美國出席20國集團（G20）財長與央行會議的韓銀總裁李昌鏞，今天接受美國財經新聞網CNBC訪問時提到，南韓金融貨幣委員會尚未釋出降息信號，並表示與歐美相比，南韓消費者物價上升幅度比起核心物價大得多，暗示降息有一定難度。

韓銀12日宣布維持凍結基準利率時指出，過早降息可能導致通膨壓力復燃，加上美國與南韓利率差達到歷史最高值，韓銀先於美國聯準會降息恐導致外資外流及匯率不穩等狀況。

李昌鏞在當天記者會後也向媒體表示，韓銀預期國內下半年消費者物價月平均漲幅為2.3%，在油價穩定狀況下確實有可能在下半年降息，但若油價升高，下半年恐很難降息。

而在伊朗上週末聲稱要報復以色列4月初對伊朗駐敘利亞大使館的空襲行動，對以色列發動無人機和飛彈襲擊後，中東局勢不穩引發外匯市場大幅度波動同時，油價也預期持續上漲，使通膨情形雪上加霜。

韓元昨天盤中一度貶值至17個月低點，兌美元匯率觸及1400韓元大關，在當局口頭介入下，今天以1390.0韓元開盤，收在1386.8韓元，終結連續7天下跌。但若後續兌美元匯率再貶值，將導致進口物價進一步上漲。

美國聯準會對通膨緩解的預期也並不樂觀，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在美國時間16日表示通膨緩解看來將比原本預期花上更長時間，暗示聯準會短期內不會降息。

隨著美國聯準會降息的預期時點持續後推，分析師對韓銀降息的預期時間及次數也不斷延後、減少，以目前狀況，多數預期在今年第4季可能會有一到兩次的降息。