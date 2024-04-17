AMD推出AI PC新晶片 與NVIDIA、英特爾競爭

超微（AMD）周二（16日）發表AI PC新晶片，寄望在這個領域與輝達（NVIDIA）和英特爾（Intel）競爭，可以取得領導地位。

AI PC是搭載可執行AI（人工智慧）運算、高性能處理器的個人電腦。

超微說，針對筆電的Ryzen Pro 8040系列，以及桌機的Ryzen Pro 8000系列，是商用個人電腦最強大的晶片，採用先進的4奈米製程。超微表示，這兩款新的處理器，將會使用在惠普、聯想等電腦品牌今年第2季的PC新機之內。

在超微之前，輝達與英特爾也已為AI PC特別設計了晶片。超微與輝達一樣，並不自己製造晶片，而是外包給代工廠生產。CNBC說，他們的製造訂單主要是下給全球最大晶圓代工廠台積電（2330）。

台積電目前先進製程為3奈米，計劃在2025年開始量產2奈米晶片。

今年1月時，超微宣布，下一代的Ryzen 8000G個人電腦桌機系列晶片，將能在「遊戲、內容創作等繁重工作負荷中，發揮強大能力與優異表現」。Ryzen 8000G系列晶片，也是採用4奈米製程。

超微總裁彭明博（Victor Peng）2月時對CNBC說，今年下半年有愈來愈多AI PC應用之後，AI PC市場將會持續成長。英特爾執行長基辛格去年也表示過，英特爾認為今年將開始看到AI PC成為明星。

主要晶片商正在競相發表AI應用更強大更有效率的晶片。

1月輝達發表了新的GPU，要在PC裡執行生成式AI的各種應用。採用這顆晶片的PC品牌廠商包括宏碁、戴爾（Dell）和聯想。英特爾在去年12月，發表Core Ultra，也是要用在PC裡執行AI功能；那時英特爾說，要採用Core Ultra晶片的電腦商有宏碁、華碩、戴爾、惠普和聯想。

調研公司顧能（Gartner）估計，2024年整體PC出貨量中，會有22%是AI PC，今年年底前預測台數為5,450萬台。顧能資深分析師Ranjit Atwal說：「市場快速採納AI處理器，將會讓它成為標準需求。」不過，AI處理器供應商要與競爭者做出區隔並增進營收，並不容易，這是他們需要克服的挑戰。