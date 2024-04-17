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美軍P-8A海神式巡邏機今飛越台海！美軍第七艦隊證實
美國海軍第七艦隊表示，美國海軍一架P-8A海神式（P-8A Poseidon）反潛巡邏機於台灣時間17日在國際空域飛越台灣海峽。
美國海軍第七艦隊在官網聲明，一架P-8A海神式巡邏機在國際空域飛越台灣海峽，美國根據國際法在台灣海峽執行任務，維護所有國家的航行權利與自由。
第七艦隊稱，此次任務展現美國對印太地區自由開放的承諾。美軍會在國際法允許的任何地方飛行、航行與行動。
路透報導，中國目前尚未這對美軍的最新動作做出回應。去年12月美軍宣布一架P-8A海神偵察機飛越台海時，中國軍方派出戰機跟監警告。
我國防部表示，巡邏機通過台灣海峽向南飛行，已監測情況，未觀察到任何異常情況。
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