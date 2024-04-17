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蘋果在印尼設立製造廠？庫克：將研議這一可能性

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果執行長今天與印尼總統佐科威會面。美聯社
蘋果執行長今天與印尼總統佐科威會面。美聯社

蘋果執行長庫克今天與印尼總統佐科威會面後，表示蘋果公司將研議在印尼設立製造廠的可能性。

庫克在訪問越南後，周二（16日）抵達雅加達。他拜會了佐科威，並且將出席在峇里島舉行的「蘋果開發人員學院」（AppleDeveloper Academy）揭幕典禮。

在與佐科威會面後，庫克向記者表示：「我們討論了有關總統希望見到在這個國家製造的想法，而這也是我們將考慮的事。」

蘋果已經在越南進行多數iPad、AirPods與AppleWatch的製造，而且MackBookd的供應商也正在越南進行投資。

蘋果目前在越南並無製造廠，但已在當地建立四所蘋果開發人員學院。

印尼有大量善於使用科技產品的人口，這使得印尼成為科技相關投資的重要目標市場。

印尼 越南 雅加達

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