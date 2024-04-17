波音工程師控787客機製造「抄捷徑」！恐解體墜機 籲全球停飛

波音公司工程師薩利普（Sam Salehpour）日前舉報，787夢幻客機（Dreamliner）組裝存在瑕疵並威脅安全，他16日加倍強調，除非存在的安全問題獲得解決，否則飛機可能會在飛行中解體並墜機。

薩利普1月向美國聯邦航空管理局（FAA）提出指控，稱自己發現波音787存在影響飛機結構完整性的工程問題，波音在787的機身組裝過程中減少步驟，造成機身零件在組裝時未能正確填補微小縫隙，此舉可能縮短飛機壽命，且隨著飛機老化，該風險恐演變成災難性故障。

而薩利普提出擔憂後卻遭到波音報復，「非自願地」被轉調到波音777計畫。薩利普隨後在波音777計畫提出更多問題後，結果被公司威脅解雇。

美國聯邦航空總署證實正在進行相關調查。薩利普17日出席參議院國土安全委員會聽證會前夕接受NBC訪問，被問及波音是否該停飛所有787夢幻客機，以進行檢查時說，「就我目前所知，全世界的787機隊都該注意，需要檢查縫隙並確保不會提前發生故障。」

薩利普表示，有必要公開此一消息，稱「當我看到可能導致安全問題的可疑行為時，我承諾無論付出多大代價，我都會挺身而出。」

波音發言人則反駁薩利普指控，稱他的說法不準確，不代表波音為確保飛機安全所做的「全面工作」，強調「我們對787夢幻客機充滿信心」。