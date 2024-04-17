摩根士丹利計劃在中國大陸、香港大幅裁員

彭博資訊報導，知情人士透露，摩根士丹利（Morgan Stanley，簡稱大摩）本周計劃開始在亞太地區裁減50個投資銀行職位，其中至少80%是在香港和中國大陸。

要求匿名的消息來源說，大摩在亞太地區（不含日本）的銀行家有400位，本周的裁員影響大約13%。駐點在香港與中國大陸的逾40位銀行家將在這輪裁員中失去工作；實際的最後裁減規模可能還會改變。

總部在紐約的摩根士丹利，一位負責媒體事務的代表拒絕評論這個消息。

彭博指出，大摩在中國市場裁減這麼多人力，是近年之最，而中國是大摩在亞太地區第一大市場。

摩根士丹利周二（16日）公布的資料顯示，第1季亞洲地區淨營收年減12%至17.4億美元，全球的財報則是優於預測。

一位知情人士表示，去年底大摩將原定的裁員計延後，以為當時出現史上最低的銀行家分紅，會讓他們主動求去。然而後來只有少數幾人離職，基於中國市場營收持續下滑，公司因而決定執行力度更強的裁員。

去年華爾街大銀行在亞洲地區最資深的投資銀行家，薪酬降至近20年最低水準，許多這些高階銀行家薪酬跌破他們通常可以拿到的100萬美元。彭博今年1月曾報導，包括大摩、瑞銀（UBS）在內的大銀行，至少20%的執行董事完全沒領到任何紅利。