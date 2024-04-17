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IMF估2024全球經濟放緩但穩定成長 中國需求疲軟

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

國際貨幣基金今天表示，全球將再呈現經濟放緩但穩定成長的一年，美國強勁表現將帶領全球經濟克服許多逆風，包括通膨居高不下、中國與歐洲需求疲軟與區域戰爭的外溢效應。

路透社報導，國際貨幣基金（IMF）預測2024年與2025年全球實際國內生產毛額（GDP）成長率為3.2%，與2023年相同。與世界經濟展望（WorldEconomic Outlook）1月公布的上一個預測相比，2024年的IMF經濟成長預測上修了0.1個百分點，主要是因為美國經濟成長前景大幅上調。

IMF首席經濟學家古林查斯（Pierre-OlivierGourinchas）向媒體表示：「全球經濟持續展現非凡的韌性，保持穩定成長且通膨下滑，但眼前仍有許多挑戰。」

他說，伊朗對以色列發動飛彈與無人機攻擊後，中東衝突可能升級，可能對限制成長產生「強烈效應」，又說這將推高油價與通膨，促使各國中央銀行收緊貨幣政策。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表示，財政部準備在未來幾天對伊朗祭出新制裁，可能限制伊朗出口石油的能力。

這份報告提到一種「不利情況」，即中東情勢升溫將導致油價攀升15%，而運輸成本上漲可能導致全球通貨膨脹率上升約0.7個百分點。

IMF預測，到了2024年底，全球通貨膨脹率中位數將從去年的4%下滑至2.8%，2025年將降至2.4%。

IMF上修2024年美國經濟成長預測，從今年1月預估的2.1%大幅上調至2.7%，主因就業與消費者支出優於預期。IMF預期緊縮貨幣與財政政策帶來的滯後效應，將使2025年美國經濟成長放緩至1.9%，但也高於1月預估的1.7%。

歐洲中央銀行（European Central Bank）總裁拉加德（Christine Lagarde）提到美國與歐洲之間存在顯著差異，歐洲面臨經濟成長放緩、通貨膨脹率快速下滑。

IMF的最新預測證實了這種情況，將2024年歐元區成長預測從1月的0.9%下調至0.8%，主要是因為德國與法國的消費者信心疲軟。由於利率高和通膨居高難下，英國2024年經濟成長預測也下修0.1個百分點至0.5%。

IMF對2024年中國經濟成長預估維持不變，將從2023年的5.2%下滑至4.6%，2025年將降至4.1%。但IMF警告，如果沒有對陷入困境的房地產業提出全面重組方案，可能導致中國內需持續低迷且前景惡化。

這種情況也可能加劇通貨緊縮壓力，導致廉價的製造商品出口增加，恐引發其他國家採取貿易報復行動，葉倫本月稍早訪問中國時已對這種情況提出警告。

令人大感意外的是，IMF對2024年俄羅斯經濟成長預估從1月的2.6%上修至3.2%。報告指出，這樣的上調在一定程度上反映了，儘管西方國家實施價格上限機制，在全球油價攀升之際，俄羅斯的石油出口收益持續強勁，以及有關戰爭的政府支出和與投資生產強勁，加上緊縮的勞動市場中消費者支出增加。IMF也調整俄羅斯2025年經濟成長預測，從今年1月的1.1%上修至1.8%。

IMF 美國

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