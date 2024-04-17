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加拿大將提高企業、富人資本利得稅 籌資解決住房問題

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
加拿大提高資本利得稅新增稅收，將用於加速住房建設，希望緩解住房成本飆漲。 路透
加拿大提高資本利得稅新增稅收，將用於加速住房建設，希望緩解住房成本飆漲。 路透

加拿大將提高企業以及富人的資本利得稅，政府計劃以增加的稅收，幫助支付數百億美元的新支出，新支出的目標在讓住房更能負擔得起，改善年輕人的生活。

加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）說，加拿大公司三分之二的資本利得將被課稅，目前的規定是二分之一的資本利得要課稅。新的調整也將適用於一年內資本利得超過25萬加幣（18.1萬美元）的個人納稅人；這類高資產人士出售自用住宅時，則仍然可以免稅。

方慧蘭強調，加拿大稅制的作用是要對抗「結構性的不平等」，提高投資收益稅率，「只是在要求那些從贏者通吃的經濟中受益的人，多付一點錢」。

根據民調，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）領導的政府，支持率一直在下降。彭博資訊說，這顯示他正在失去對高房價感到沮喪的年輕選民。自他2015年上任以來，加拿大的基準房價已上漲約60%，公寓租金也飆升，迫使政府推出計畫加快住房建設，緩解住房成本飆高問題。

加國政府預期調高資本利得稅，可在本會計年度為國庫挹注69億加幣。

Alberta Central首席經濟學家Charles St. Arnaud認為，雖然調整不大，但可能會降低企業的投資動機，衝擊到對於加拿大經商環境的認知。方慧蘭為決策辯護，她說，比起許多歐洲國家，加拿大的課稅相當合理，政府也一直都非常注意投資氣候。

加拿大 資本利得

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