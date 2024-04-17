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美元兌歐元觸及五個月最高 日圓創1990年以來最低

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元報154.62日圓，貶值0.2%，一度跌到154.79日圓的34年新低。路透
日圓兌美元報154.62日圓，貶值0.2%，一度跌到154.79日圓的34年新低。路透

美元對歐元周二觸及五個月最高，聯準會（Fed）主席鮑爾表示，可能需要在更長時間內維持較高利率。日圓對美元創下1990年以來谷底，市場人士對日本當局可能採取干預措施保持警覺。

鮑爾周二指出，今年在實現2%的通膨目標方面缺乏進展。他在華盛頓的一個論壇上說：「最近的數據顯然沒有給我們帶來更大的信心，反而表明獲得這種信心可能需要比預期更長的時間。」

美國10年期公債殖利率上升6個基點，至4.66%。

上周三公布的3月消費者物價數據高於預期後，交易員延後對Fed開始降息的預期。交易者目前預計今年將降息不到兩次，每次25個基點，而此前的預期是三次。他們還認為首次降息最有可能在9月，此前的預期是6月。

以色列和伊朗之間不斷升級的地緣政治緊張局勢也為美元提供了避險提振。

美元指數微漲0.05%，報106.257，一度觸及106.51的11月1日以來最高。歐元升值0.1%，報1.0631美元，在鮑爾發言後一度觸及1.06013美元的11月2日以來最低。

日圓兌美元報154.62日圓，貶值0.2%，一度跌到154.79日圓的34年新低。

日本財務大臣鈴木俊一周二表示，他正在密切關注匯率走勢，並將在必要時提出「全面因應措施」。

法國興業銀行企業研究、外匯和利率主管Kenneth Broux認為，如今干預只能發揮減緩或控制貶值步伐的作用，但無法扭轉趨勢。而且干預的成本實際上很高。

他說：「這些亞洲貨幣面臨的一大挑戰是，只要美國公債殖利率不斷攀升，就不會奏效，因為你要和更大的利差搏鬥。」

英鎊兌美元貶值0.1%，至1.2433，連續三天走低。英國央行總裁貝利16日表示，英美兩國的通膨形勢正在分化。暗示英國或許能夠在美國之前降息。歐洲央行（ECB）總裁拉加德也表示，如果中東或其他地緣衝突熱點沒有發生重大震撼，則ECB仍走在將於「合理的短期內」開始降息的軌道上。

美國 通膨 鮑爾

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