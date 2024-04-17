油金價格基本持平 市場權衡鮑爾談話與中東局勢變數

國際油價周二（16日）收盤持平或小幅走低，此前經濟逆風給投資人情緒帶來壓力，抑制地緣政治緊張局勢帶來的漲幅，市場關注以色列，聚焦伊朗上周末襲擊以色列領土後以色列的反應；金價周二基本持平，聯準會主席鮑爾講話進一步削弱了投資人對降息的預期。

油價基本持平

布蘭特原油6月期貨收低0.08美元，小跌0.1%，報每桶90.02美元。西德州原油5月期貨收低0.05美元，跌幅0.06%，報85.36美元。

美元走強使得以美元計價的大宗商品承壓。整個交易日油價在漲跌之間波動不到1%。

儘管歐洲和美國官員加強呼籲以色列避免可能導致戰爭擴大化的報復行動，但以色列高級軍事官員表示其別無選擇，只能對伊朗上周末的襲擊做出回應。中東地區約占全球原油供應的三分之一

BOK Financial高級副總裁Dennis Kissler表示，除非襲擊導致事態升級或導致「石油生產設施遭到破壞，否則每次襲擊對價格的影響都會減小」，「儘管如此，在出現降溫跡象之前，原油約7至10美元的地緣政治風險溢價很可能會繼續保持。」

聯準會主席鮑爾暗示可能把高利率維持更久，以對抗頑固通膨，這對市場帶來了更多波動。Global X Management的研究主管Rohan Reddy認為，鮑爾的談話影響了美股標普500指數，但油價走勢與中東的消息更加一致。他指出，鮑爾的最新發言沒有偏離他關於降息的現有訊息。

現貨金價持平 黃金期貨收漲

金價周二基本持平，儘管中東地區持續緊張局勢帶來的避險需求，但鮑爾談話降低了市場的降息預期。

現貨黃金價格16日收盤小跌0.02%至每英兩2,382.59美元，變化不大。

美國黃金期貨收高1%，報2,407.8美元。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示：「市場正處於暫停模式，等待以色列與伊朗衝突的另一隻鞋子掉下來。如果局勢升級，你會看到黃金再次反彈。」

「如果中東衝突降級，市場焦點將轉向聯準會。聯準會顯然不可能很快降息，這對黃金和白銀市場來說是一個利空因素。」

德意志銀行預測，年底金價將達到每英兩2,400美元，2025年12月將達到2,600美元。

現貨白銀下跌2.4%，至每英兩28.17美元；白金跌1.2%，至958.03美元；鈀金跌2.3%，至1,012.00美元。