快訊

吳慷仁《但願人長久》演什麼？香港新移民的家鄉追尋

替墨西哥出氣！委內瑞拉也宣布與厄瓜多斷交

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Fed鮑爾說通膨欠缺進展 暗示延後降息

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
聯準會（Fed）主席鮑爾16日出席在華盛頓舉行的一場經濟論壇。美聯社
聯準會（Fed）主席鮑爾16日出席在華盛頓舉行的一場經濟論壇。美聯社

聯準會（Fed）主席鮑爾在內的央行決策官員周二（16日）對何時可能降息三緘其口，而是表示近期通膨回落欠缺進展，貨幣政策需要在更長時間內維持限制性，這對今年大幅降息的希望再潑一盆冷水，也顯示短期內降息機會不大。

鮑爾在一場聚焦美國與加拿大經濟關係的論壇上表示，雖然通膨繼續朝向回落，但進展不夠快，應該維持當前的政策狀態，而官員需要更多的時間才能對降息有足夠信心。

鮑爾說：「最近的數據顯然沒給我們帶來更大的信心，相反，這些數據顯示，達到這樣的信心所需的時間可能比預期更長。」「目前，有鑑於勞動力市場的強勁表現和迄今為止在通膨方面取得的進展，比較合適的做法是讓限制性貨幣政策有更多時間發揮作用，讓數據和不斷變化的前景指引我們。」

鮑爾的談話反映出，在核心通膨率連續三個月高於預期後，他訊息的立場出現轉變。這也顯示決策官員沒見到降息的急迫性，2024年即使降息，時間也可能相對來得晚。

Nationwide Mutual Insurance首席經濟學家波斯揚齊克表示，「聯準會的信心一直在動搖，鮑爾只是確認並強調了市場基於經濟數據所作的預期」。

在鮑爾發言後，美國公債殖利率觸及今年來新高，2年期殖利率一度突破5%，創去年11月以來最高。現在，市場預期將在9月首次降息，而今年內進行第二次降息的可能性正不斷下降。

鮑爾說：「如果通膨繼續居高不下，只要有必要，我們可維持當前的限制性水準。同時，如果就業市場意外走軟，我們有很大的空間可寬鬆政策。」

另外，聯準會副主席傑佛森（Philip Jefferson）周二稍早的談話中完全沒提到降息，表示如果通膨無法如預期般放緩，聯準會準備好把緊縮的貨幣政策維持更久。他說，央行目前面臨的情況是，經濟強勁，把通膨壓低的進展甚微。傑佛森表示，他預期在當前利率水準下，通膨將繼續緩和下來，但持續的物價壓力讓維持高檔利率更久是合理的。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金，包括消費者物價指數在內的一些近期數據，一直沒有支持經濟軟著陸的情勢。

通膨 鮑爾

延伸閱讀

通膨降溫缺進展 聯準會主席示意短期內難降息

鮑爾說利率不變 史指收黑、道瓊漲63點中止六連跌

NBA／34歲德羅展打破詹皇耐操紀錄 表態想續留公牛

IMF、世銀春季年會登場 鮑爾葉倫談話 市場盯

相關新聞

葉倫預告「未來幾天」對伊朗祭出新制裁 加大打擊出口石油能力

伊朗對以色列發動史無前例的空襲後，美國財政部長葉倫16日出席於華府舉行的國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行（World...

Fed鮑爾說通膨欠缺進展 暗示延後降息

聯準會（Fed）主席鮑爾在內的央行決策官員周二（16日）對何時可能降息三緘其口，而是表示近期通膨回落欠缺進展，貨幣政策需...

Cybertruck交車延誤 特斯拉市值一度跌破5,000億美元

特斯拉（Tesla）不鏽鋼皮卡Cybertruck的買家表示，特斯拉最近幾天延後交車時間，但沒有說明原因。道瓊社報導，目...

美元兌歐元觸及五個月最高 日圓創1990年以來最低

美元對歐元周二觸及五個月最高，聯準會（Fed）主席鮑爾表示，可能需要在更長時間內維持較高利率。日圓對美元創下1990年以...

油金價格基本持平 市場權衡鮑爾談話與中東局勢變數

國際油價周二（16日）收盤持平或小幅走低，此前經濟逆風給投資人情緒帶來壓力，抑制地緣政治緊張局勢帶來的漲幅，市場關注以色...

歐、英央行總裁均暗示 可能先於Fed降息

英國央行總裁貝利16日表示，英美兩國的通膨形勢正在分化。暗示英國或許能夠在美國之前降息。歐洲央行（ECB）總裁拉加德也表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。