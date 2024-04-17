中東地緣衝突加劇 投資人避險活動更明顯

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
伊朗與以色列之間的衝突已於4月大幅升高。路透
伊朗與以色列之間的衝突已於4月大幅升高。路透

伊朗周末出動無人機和飛彈攻擊後，以色列軍方至今仍堅持要伊朗付出代價，戰時內閣也持續商討反制對策，儘管美國和歐盟等國家正努力勸退。投資人迄今只是對中東情勢心懷憂慮，尚未做出太大反應，但情況可能隨時改變，至少短期內或許會見到一些衝擊。

彭博資訊報導，伊朗上周末對以色列發動飛彈與無人機攻擊後，股市展現一定的韌性。由於中東局勢沒有大幅升溫，油價也未飆升，差異只是股市反彈幅度已降至更中性的水平。

花旗策略師威勒表示：「歷史顯示，市場通常會從地緣政治風險事件中復甦，除非它們催化大宗商品市場出現更重大波動。」「如果投資人在能源價格未出現有意義且持續上漲情況下於股市獲利了結，我們將會建議逢低買進。」

投資人並未完全忽視不斷上升的風險及其對市場的潛在影響。在買權交易爆大量帶動下，衡量市場恐慌氣氛的波動率指數（VIX）選擇權上周五（12日）總成交量大增至260萬口，為2018年初以來最高，代表投資人押注波動進一步加劇。VIX指數15日一度大升逾12%，16日盤中再升1.7%，至19.56，不過之後翻黑跌1%。

除了對VIX選擇權的需求持續增加，市場避險活動也很明顯，美元持續走揚，國際金價也迭創新高。

金融市場當前面臨的主要問題仍是系統性策略，這些策略被認為是「快錢」，可以非常迅速平倉大量部位。資產管理公司在標普500指數期貨的部位仍高於平均值一至兩個標準差，接近2021年以來最高水準。

德意志銀行策略師表示，在財報季前企業買回庫藏股力道減弱，但隨著企業開始發布獲利報告，買回力道將慢慢恢復到全速狀態。德銀策略師說，地緣政治風險通常會導致短暫劇烈下跌。

VIX 伊朗

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