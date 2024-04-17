美零售銷售震撼 牽動Fed 降息預期

美國3月零售銷售優於預期的「零售銷售震撼」，再度降低聯準會（Fed）的降息預期，加上投資人評估以色列可能報復伊朗攻擊，導致全球金融市場避險氛圍濃厚，美元指數16日盤中升抵五個月高點、美債殖利率竄升，全球股市湧現賣壓，亞洲貨幣全倒。

美國3月零售較2月增加0.7%，連續第二個月上揚且超乎市場預期，導致美債殖利率急升，加上以色列軍方堅稱將報復伊朗攻擊，美股三大指數15日全面下挫，科技股賣壓尤重，並拖累歐亞股市16日挫跌，多跌逾1%，以科技股為主的台、韓股市大跌，日經225指數也崩跌逾700點。

美國10年期公債殖利率16日盤中維持在4.61%，2年期公債殖利率持續逼近5%大關。Kace資本顧問公司指出，所有地緣政治風險都會造成市場緊張和焦慮，且投資人了解利率不會很快下降。華爾街分析師現在看好美債具吸引力，但理由不是地緣政治風險，而是價格下跌帶來策略性的買入機會。

今年有投票權的舊金山聯準銀行總裁戴莉與紐約聯準銀行總裁威廉斯都重申目前不急著降息，市場接下來密切關注Fed主席鮑爾、副主席傑佛遜及里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金等重要官員在16日稍後發表的談話。

美元指數盤中觸及106.37，是去年11月2日來最高，日圓徘徊在34年低點，新台幣一度失守32.5元關卡，韓元2022年來首度貶破1,400韓元，引發首爾當局罕見地警告正密切關注匯市，印尼盾一度貶破16,000盾兌1美元，跌至2020年4月9日以來最低，印度盧比也貶至83.5225盧比的歷史低點，引發印尼與印度央行進場干預匯市。

GAMA資產管理公司認為，新興市場貨幣的壓力將持續到市場更清楚Fed的降息計畫。芝加哥商業交易所（CME）FedWatch工具顯示，Fed在6月降息的機率僅20.5%，7月降息機率只有47.1%，9月啟動降息的機率則提高到47.1%。

摩根士丹利分析師表示，持續看好美元前景，且全面做空亞幣，主要關注三個題材：美國經濟強勁反而打壓亞洲本地市場、中國大陸可能維持人民幣穩定直到第3季，以及亞洲央行的鷹派動向。大摩認為，隨著Fed延後降息，台灣、中國大陸、南韓、印尼及菲律賓央行勢將延後降息，印度和馬來西亞央行今年將維持利率不變。