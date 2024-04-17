美股重挫 亞股亞幣全倒

美國三月零售銷售優於預期的「零售銷售震撼」，再度降低聯準會（Ｆｅｄ）的降息預期，加上投資人評估以色列可能報復伊朗攻擊，導致全球金融市場避險氛圍濃厚，美元指數十六日盤中升抵五個月高點、美債殖利率竄升，全球股市湧現賣壓，亞洲貨幣全倒。

美國三月零售銷售強勁導致美債殖利率急升，加上以色列堅稱將報復伊朗，美股三大指數全面下挫，拖累歐亞股市挫跌，以科技股為主的台韓股市大跌，日經二二五指數也崩跌逾七百點。

美國十年期公債殖利率十六日盤中維持在百分之四點六一，兩年期公債殖利率逼近百分之五大關。Kace資本顧問公司指出，地緣政治緊張造成市場緊張和焦慮，且投資人終將了解利率不會很快下降。一些華爾街分析師看好美債頗具吸引力，但理由不是地緣政治風險，而是價格下跌帶來策略性買入機會。

今年有投票權的舊金山聯準銀行總裁戴莉與紐約聯準銀行總裁威廉斯都重申不急著降息，市場接下來密切關注Ｆｅｄ主席鮑爾、副主席傑佛遜、里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金等重要官員談話。

美元指數盤中觸及一百○六點三七是去年十一月二日來最高，日圓徘徊在卅四年低點，新台幣一度失守二點五元關卡探二○一六年來最低，韓元二○二二年來首度貶破一千四百韓元，引發首爾當局罕見警告正密切關注匯市，印尼盾一度貶破一萬六千盾兌一美元，印度盧比也貶至八十三點五二二五盧比歷史低點，引發印尼與印度央行進場干預匯市。

ＧＡＭＡ資產管理公司認為，新興市場貨幣壓力將持續到市場更清楚Ｆｅｄ降息計畫。芝加哥商業交易所（ＣＭＥ）FedWatch工具顯示，Ｆｅｄ在六月降息機率僅百分之廿點五，七月降息機率只有百分之四十七點一，九月啟動降息機率則提高到百分之四十七點一。

摩根士丹利分析師（大摩）持續看好美元對低利率貨幣前景，指出應持續關注三題材：美國經濟強勁反而打壓亞洲本地市場、中國大陸可能維持人民幣穩定直到第三季，以及亞洲央行的鷹派動向。大摩認為隨著Ｆｅｄ延後降息，台灣、中國大陸、南韓、印尼及菲律賓央行勢將延後降息，印度和馬來西亞央行今年則維持利率不變。

外電報導指出，投資人對中東情勢心懷憂慮，但情況或將改變。花旗銀行策略師Dirk Willer表示：「歷史顯示，市場會從地緣政治風險事件中復甦。」德意志銀行策略師也說，隨著企業陸續發布財報且獲利，買回力道將慢慢恢復，地緣政治風險通常會導致短暫劇烈下跌，例如過去市場也曾跌百分之六至百分之八後反彈，策略師稱之為「三周下跌，三周回升」。