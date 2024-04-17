星勞工年底可周休三日

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

新加坡公布新的就業準則，12月1日起勞工可向雇主提出周休三日、增加遠距辦公天數或調整工時等彈性上班的要求，凸顯各國政府和企業鬆綁上班規定以留才的國際趨勢。

彭博資訊報導，新加坡人力部、新加坡全國職工總會（NTUC）和新加坡全國雇主聯合會（SNEF）共同成立的勞資政公平與良好雇用聯盟（TAFEP），16日公布新指引，勞工除了能要求雇主提供如前述的工作安排，也將有權要求彈性工作地點等其他安排。

這項指引雖不具法律約束力，但要求所有新加坡企業必須建立內部程序，受理員工正式提出彈性工作安排的要求。然而，若雇主認為員工提出的安排可能大幅降低生產力、顯著提高成本，或因工作性質不符而不可行，也能予以拒絕，但企業不得以「違反企業傳統」或「管理階層不認同彈性上班文化」為由，拒絕申請。

儘管在家上班在新冠疫情期間已成為主流的工作方式之一，但企業在疫後出於擔心租金昂貴的辦公空間閒置，開始要求員工回辦公室上班。

然而，保留彈性工作安排的選項，也可能有利營運，因為許多研究和數據都證明，給予員工彈性工作選項的企業，能夠更快吸引人才，並提高營收。

新加坡 疫情

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