IMF上調全球經濟成長 增0.1個百分點至3.2%

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
圖為國際貨幣基金華盛頓總部。 (路透)
圖為國際貨幣基金華盛頓總部。 (路透)

國際貨幣基金（IMF）16日小幅上修今年全球經濟成長預測，理由是美國和一些新興市場表現強勁，帶動全球經濟克服通膨居高不下、中國與歐洲需求疲軟，以及兩場區域戰爭的外溢效應等阻力。

根據IMF的最新預估，2024和2025年全球實質國內生產毛額（GDP）成長率為3.2%，與2023年相同。對於2024年的預估則較1月的預測上調了0.1個百分點，主因是大幅上修美國的成長前景。

IMF世界經濟表現預測
IMF世界經濟表現預測

儘管上調今年全球成長，但IMF警告說，高借貸成本和財政支持的撤回正在對短期成長造成壓力，而由於生產率低落及全球貿易緊張，中期前景仍是數十年來最弱。

IMF警告，在未來的下行風險中，烏克蘭戰爭或中東衝突的外溢效應，可能會加劇通膨並導致利率預期上升，將對市場和情緒帶來壓力。

IMF首席經濟學家古林查斯指出，仍有許多挑戰，需要採取果斷行動。他並對頑強的通膨和日益加劇的全球不平等提出警告。

IMF的最新預測顯示，全球經濟躲過新冠疫情帶來的最嚴重停滯性通膨危險，但未來幾年的成長潛力受到阻礙。

各國央行對抗通膨正朝著正確的方向發展，但現在透過放鬆貨幣政策宣布勝利還為時過早。

古林查斯說：「總體趨勢仍是我們預期通膨將在一年內下降，並使美國聯準會（Fed）能夠開始放鬆政策利率」，但「也許不會像市場預期的那麼快。」

由於2023年底和2024年初的就業與消費者支出強於預期，IMF預測2024年美國經濟增速為2.7%，而1月報告的預測為2.1%。

IMF並預期，貨幣與財政政策緊縮的滯後效應，將導致美國經濟增速在2025年放緩至1.9%，但仍高於1月預估的1.7%增幅。

但IMF對其他國家的最新預測出現鮮明的分歧，對歐元區2024年經濟增速的預測，則從1月預估0.9%下調至0.8%，主因是德國與法國消費者信心疲軟。

英國2024年的成長預測也下修0.1個百分點至0.5%，該國正努力應對高利率與頑固的高通膨。

IMF維持對中國2024年經濟成長率的預測不變，即從2023年的5.2%降至4.6%，2025年將進一步下滑至4.1%。

但IMF警告，如果中國對於陷入困境的房地產業缺乏全面整頓計畫，國內需求可能持續低迷更長一段時間，中國的前景也會惡化。

這種情況也可能加劇中國經濟的通縮壓力，導致廉價製成品出口激增，可能引發其他國家的貿易報復，美國財長葉倫本月初訪問中國期間曾經對這種情況發出警告。

但IMF也指出一些其他大型新興市場國家的亮點，對巴西2024年經濟成長預測上調0.5個百分點至2.2%，並將印度經濟成長的預估上調0.3個百分點至6.8%。

IMF 通膨

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