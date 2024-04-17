快訊

凌晨2時59分花蓮外海規模5.0淺層地震 最大震度4級

歐盟：不限制陸太陽能板進口

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
歐盟將擴大支持陷入困境的歐洲太陽能面板製造商，但不會限制從中國大陸進口廉價太陽能板。（路透）
歐盟將擴大支持陷入困境的歐洲太陽能面板製造商，但不會限制從中國大陸進口廉價太陽能板。（路透）

一份歐盟多數國家都已簽署的文件草案顯示，歐盟將擴大支持陷入困境的歐洲太陽能面板製造商，但不會限制從中國大陸進口低價太陽能板。

路透報導，歐盟執委會與多數歐盟國家簽署了歐洲太陽能憲章（European Solar Charter）草案，草案顯示，各國政府將考慮利用更多歐盟資金與國家援助，支持太陽能製造計畫，「短期內需要採取進一步緊急行動，以解決歐洲製造業的危機」。

歐盟官員表示，歐盟27國中超過20個國家簽署這份文件。這些政府表示，將在再生能源標案中，增加網路安全與永續發展要求等標準，以協助當地製造商，並且快速實施歐盟規定，加快發放製造設施的許可。

不過，這項草案並未對歐盟貿易關稅或太陽能面板進口的限制，做出任何承諾。

雖然歐洲正以創紀錄的速度安裝太陽能面板，但這些產品大多來自中國，歐洲為數不多的太陽能板製造商正疲於因應來自陸廠的競爭，促使一些製造商減產或乾脆計劃改往美國投資。

歐洲製造商曾籲請歐盟，考慮對中國大陸進口產品採取貿易保障措施，但歐盟與德國等國都警告，廣泛限制中國大陸進口，可能阻礙歐洲潔淨能源的快速擴展，公用事業商和太陽能面板安裝廠商也多不支持管制。

目前歐盟以目標更明確的行動，審視中國大陸的個別補貼案例，本月已啟動兩項調查，以了解中國大陸投標廠商在歐洲公開招標中的報價，是否過度受惠於補貼。

歐盟上周表示，將調查中國大陸風電機供應商獲得的補貼。

此外，歐洲產官學界人士預定17~18日開會，討論如何推動經濟成長，以維持歐盟對生活水準和氣候變遷行動的支持。

這群人士將呼籲制定「新歐洲競爭力協議」；當前歐洲正遭遇人工智慧（AI）等技術的顛覆、中國大陸在價值鏈向上移動、保護主義加劇以及俄羅斯廉價天然氣不復存在等新挑戰。

俄羅斯 歐盟

延伸閱讀

華安(6657)展開多項臨床試驗 喜迎新藥進度開花結果

除草妙方…太陽能板下雜草叢生 500座電場放羊吃草

歐盟通過新移民庇護政策 非法入境者管制趨嚴

獲中國不公平補貼？歐盟對大陸風力發電機供應商展開調查

相關新聞

美零售銷售震撼 牽動Fed 降息預期

美國3月零售銷售優於預期的「零售銷售震撼」，再度降低聯準會（Fed）的降息預期，加上投資人評估以色列可能報復伊朗攻擊，導...

日圓跌不停 兌美元匯率下探160

美元16日盤中全面挺升，日本當局又未加強口頭干預匯市力道，日圓兌美元匯率仍低於154日圓價位，徘徊在34年低點。彭博資訊...

中東地緣衝突加劇 投資人避險活動更明顯

伊朗周末出動無人機和飛彈攻擊後，以色列軍方至今仍堅持要伊朗付出代價，戰時內閣也持續商討反制對策，儘管美國和歐盟等國家正努...

IMF上調全球經濟成長 增0.1個百分點至3.2%

國際貨幣基金（IMF）16日小幅上修今年全球經濟成長預測，理由是美國和一些新興市場表現強勁，帶動全球經濟克服通膨居高不下...

歐盟：不限制陸太陽能板進口

一份歐盟多數國家都已簽署的文件草案顯示，歐盟將擴大支持陷入困境的歐洲太陽能面板製造商，但不會限制從中國大陸進口低價太陽能...

伊爾艾朗：Fed 可能再升息

著名經濟學者、財金專欄作者伊爾艾朗16日表示，全世界決策官員都因為美元大幅升值及美國利率居高不下而深陷困境。他並指出，美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。