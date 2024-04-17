大摩Q1獲利大增14% 受惠股票業務亮眼

美國銀行巨擘摩根士丹利（大摩），受惠於股票承銷的營收激增一倍以上，帶動投資銀行的業務復甦，上季財報優於預期，早盤股價應聲走高。美國銀行（BofA）也因股票交易躍增，營運績效也超越市場預期，但營收獲利同步下滑的事實，仍壓低股價。

大摩16日說，第1季獲利年增14%至34.1億美元，或每股2.02美元，超越華爾街預期的每股1.66美元；營收攀升4%至151.4億美元，也勝過分析師估計的144.1億美元。

隨著大企業發債額逼近空前水位，股票資本市場也變得更活躍，投資銀行活動從兩年的交易荒反彈。有鑑於此，大摩的投資銀行部門營收成長16%至14.5億美元，股票承銷業務更飆漲近113%至4.3億美元。

這是大摩新任執行長皮克1月就任以來交出的首份財報。他說，新資產強勢成長下，財富和投資管理部門的客戶資產已達7兆美元。

大摩16日早盤在紐約股市開高走高，漲逾3%，今年截至15日收盤股價跌近7%，表現在美國大型銀行中敬陪末座。上周傳出美國監管當局正在調查，大摩是否盡力阻止富裕客戶的可能洗錢行徑，也一度重創大摩股價。

同日，美銀公布，止於3月31日的三個月，不計支付給聯邦存保公司（FDIC）的7億美元特別保費，獲利年減18%至66.7億美元、或每股0.76美元；營收下滑1.6%至259.8億美元，淨利息收入（NII）也減少3%，至140億美元。儘管上述成績都優於市場預期，但市場仍不買單，早盤在紐約股市開低走低，一度跌逾3%。

美銀表示，第1季獲利衰減，是因消費者部門轉弱，勾銷了更多以信用卡為主的貸款，但投資銀行和財富管理部門的營收攀升，部分抵銷了頹勢，而股票交易部門營收跳升15%至18.7億美元，有助於讓美銀的淨利，擊敗市場預期。

執行長莫尼罕在聲明稿中表示：「美銀的銷售和交易業務，上季維持2023年的強健動能，交出十多年來的最佳第1季成績。」

上周已率先公布財報的摩根大通、花旗，第1季投銀營收也出現成長。高盛的獲利，同樣因此超越預期。