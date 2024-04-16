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靜候鮑爾談話…美股早盤漲跌互見 特斯拉市值一度跌破5,000億美元大關
投資人靜候聯準會（Fed）主席鮑爾發表談話，美國債市持續承壓，2年期公債殖利率逼近5%的重要心理關卡，美股16日早盤三大指數漲跌互見。道瓊工業指數上漲0.25%，試圖擺脫六連跌走勢，標普500和那指在平盤附近狹幅震盪；費半漲0.2%。台積電ADR跌0.5%。
特斯拉早盤一度重挫4.5%，摔至154.27美元，市值縮水至約4,940億美元，摜破5,000億美元大關，主要是該公司展開歷來最大規模的裁員行動，引發外界對未來成長軌道的憂慮。
鮑爾預定美東時間16日下午演說，在此之前美國2年期和10年期公債殖利率攀高，促使美元連續第五天走升。
不過，財報季的初期表現給予華爾街樂觀希望。據FactSet，標普500指數成分股中，目前已公布財報的企業不到一成，但已發布公司中，接近五分之四成績都超越市場預期。銀行巨擘摩根士丹利（大摩）和美國銀行（BofA）16日出爐的財報均擊敗預期，大摩上漲3%，但美銀逆勢回檔4%。
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