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中東情勢升溫衝擊 印尼盾貶至4年新低

中央社／ 雅加達16日專電

印尼開齋節結束後，今天市場恢復交易。受中東情勢升級及美國聯準會降息時程延後，印尼盾一度跌至1美元兌換1萬6200印尼盾，創2020年4月以來新低，因此印尼央行出手干預。

印尼迎來開齋節後首個交易日，「雅加達環球報」（Jakarta Globe）引述彭博社報導，貨幣市場分析師阿里斯頓（Ariston Tjendra）說，由於美國延後降息和地緣政治情勢緊張，美元指數上揚，也為印尼盾帶來壓力。

阿里斯頓說：「中東衝突升溫，特別是伊朗針對以色列的行動，加劇市場對可能發生戰爭的擔憂，這可能會擾亂供應、增加通膨，並阻礙全球經濟成長。」

報導指出，印尼盾貶值2.27%至1萬6200印尼盾，為2020年4月以來最低，促使印尼央行干預國內外匯市場。

印尼經濟與法律研究中心（CELIOS）執行主任比馬（Bhima Yudhistira）則警告，以色列和伊朗衝突，可能導致印尼盾貶至1美元兌換1萬7000印尼盾。

中東 以色列 伊朗 印尼 美國

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