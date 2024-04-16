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憂中東衝突擴大 亞股全黑、國際油價攀升

中央社／ 香港16日綜合外電報導
針對伊朗上週末對以色列發動空前襲擊，以色列國防軍參謀總長哈勒維矢言作出回應，引發市場越發擔憂中東戰事擴大，亞洲股市今天全部收黑，國際油價攀升。 路透社
針對伊朗上週末對以色列發動空前襲擊，以色列國防軍參謀總長哈勒維矢言作出回應，引發市場越發擔憂中東戰事擴大，亞洲股市今天全部收黑，國際油價攀升。 路透社

針對伊朗上週末對以色列發動空前襲擊，以色列國防軍參謀總長哈勒維矢言作出回應，引發市場越發擔憂中東戰事擴大，亞洲股市今天全部收黑，國際油價攀升。

法新社報導，各界現正關注中東情勢，因為伊朗當局上週末發射數以百計的飛彈和無人機，襲擊區域世仇以色列，並稱這為了報復以色列4月1日攻擊伊朗駐大馬士革（Damascus）大使館附屬的領事部門建築，導致7名伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）人員遇害，包括2名將領。

儘管以色列防空系統摧毀絕大多數來犯的伊朗飛彈及無人機、而且伊朗聲稱「此事已可被視為結束」，但以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）警告以方將作出回應，加劇了市場對於危險情勢升級的擔憂。

荷蘭國際集團（ING Groep NV）策略師派特森（Warren Patterson）表示，以色列當局作出回應的可能性，「意味著不確定性和緊張情勢將持續很長一段時間」；緊張情勢愈升級，來自該區域的石油供應就愈可能受衝擊。

國際油價今天在亞洲交易時段走高。此前，美國呼籲以色列總理內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）「接受這場勝利」並放棄反擊，市場曾燃起對於情勢趨緩的希望，國際油價昨天一度下跌。

香港、首爾、台北及馬尼拉股市挫跌逾2%，東京股市下挫1.9%。上海、雪梨、新加坡及雅加達股市下滑逾1%，威靈頓及孟買股市也收黑。

以色列 伊朗 內唐亞胡 油價 美國

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