快訊

中東局勢緊張！台股跌547點痛失兩萬點大關 金管會信心喊話

台灣治安太好！陸人見騎樓1幕驚呼「膽子好大」 網笑：台灣人只偷這3樣東西

不只青埔3762戶！桃園下午共計「近萬戶停電」 台電揭主因

蘋果庫克將訪問印尼峇里島 18日見佐科威

中央社／ 雅加達16日專電
印尼通訊與訊息部長布迪表示，蘋果公司（Apple）執行長庫克明天將抵達峇里島，為「蘋果開發人員學院」（AppleDeveloper Academy）揭幕，18日則將與總統佐科威見面，並討論在印尼投資的機會。美聯社
印尼通訊與訊息部長布迪表示，蘋果公司（Apple）執行長庫克明天將抵達峇里島，為「蘋果開發人員學院」（AppleDeveloper Academy）揭幕，18日則將與總統佐科威見面，並討論在印尼投資的機會。美聯社

印尼通訊與訊息部長布迪表示，蘋果公司（Apple）執行長庫克明天將抵達峇里島，為「蘋果開發人員學院」（AppleDeveloper Academy）揭幕，18日則將與總統佐科威見面，並討論在印尼投資的機會。

印尼「羅盤報」（Tempo）等媒體報導，通訊與訊息部長布迪（Budi Arie Setiadi）今天表示，蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）明天將訪問印尼，預計先前往峇里島，隔天再與總統佐科威（Joko Widodo）見面。

布迪透露，庫克訪問印尼的目的之一是討論在印尼投資的機會。

他說：「將會有宣布投資...可以確定的是，來自美國和世界各國的大公司都將在印尼進行大量投資。先等等，明天會有驚喜。」

傳播司長烏斯曼（Usman Kansong）則表示，庫克明天將為峇里島的「蘋果開發人員學院」揭幕。

目前「蘋果開發人員學院」在雅加達近郊唐格朗（Tangerang）和鄰近新加坡的巴淡（Batam）都設有據點。

早前，布迪就曾經透露庫克4月將訪問印尼，他當時表示，這足以證明印尼的數位產業發展具有潛力，並指出，庫克訪問印尼期間，將會討論透過「蘋果開發人員學院」培育數位人才的議題。另外，也可能討論建立製造蘋果產品工廠的計畫。

布迪也透露，微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）將會在30日訪問印尼。

3月底，通訊與訊息副部長內扎（Nezar Patria）表示，微軟和蘋果都表示有意在印尼投資。他說：「若他們有興趣在這裡投資，我們將張開雙臂歡迎他們，因為這將提高我們國家的能力。」

印尼 峇里島 雅加達

延伸閱讀

蘋果變心了？ 庫克出訪越南讓大陸網友感到不安

相關新聞

美中選邊站？阿聯AI公司G24將與微軟合作 遠離中國大陸

微軟將投資15億美元於阿拉伯聯合大公國的頂級人工智慧（AI）業者G42，取得少數股權與董事會席次，成為對AI技術的最新押...

中東地緣政治緊張 增添股市多頭變數

以色列與伊朗之間的關係劍拔弩張，儘管美國和歐盟等國家正努力勸退以色列報復伊朗的攻擊，以色列軍方仍堅持要伊朗出代價，戰時內...

蘋果庫克將訪問印尼峇里島 18日見佐科威

印尼通訊與訊息部長布迪表示，蘋果公司（Apple）執行長庫克明天將抵達峇里島，為「蘋果開發人員學院」（AppleDeve...

能要求周休三日！新加坡發布新準則 勞工可向雇主要求彈性上班

新加坡公布新的就業準則，新加坡勞工今年12月1日起可向雇主提出周休三日、增加遠距辦公天數或調整工時等彈性上班的要求，凸顯...

文件披露擬大量售股 川普社群媒體股價暴跌逾18%

美國前總統川普的社群媒體公司股價今天大跌逾18%，延續自上月上市以來的跌勢。先前該公司表示，可能在未來幾個月內出售數百萬...

蘋果變心了？ 庫克出訪越南讓大陸網友感到不安

蘋果公司執行長庫克15日抵達越南河內，展開為期兩天的訪問，期間與蘋果使用者、開發者和內容創作者會面，並宣布將增加對越南供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。