快訊

影響3762戶！桃園青埔突停電2個半小時住戶喊「好熱」 台電解釋原因

指大姑夫杜秉澄家暴 徐巧芯驚揭語音對話：他還揚言「要殺我們全家」

濃煙竄出！高雄必比登名店「昭明腳庫飯」火警 老闆受困3樓獲救

能要求周休三日！新加坡發布新準則 勞工可向雇主要求彈性上班

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
新加坡政府規定，12月起雇主須提供員工彈性工作安排選項。路透社
新加坡政府規定，12月起雇主須提供員工彈性工作安排選項。路透社

新加坡公布新的就業準則，新加坡勞工今年12月1日起可向雇主提出周休三日、增加遠距辦公天數或調整工時等彈性上班的要求，凸顯各國政府和企業雇主鬆綁上班規定以留才的國際趨勢。

彭博資訊報導，新加坡人力部、新加坡全國職工總會（NTUC）和新加坡全國雇主聯合會（SNEF）共同成立的勞資政公平與良好雇用聯盟（TAFEP）16日公布新指引，勞工除了能要求雇主提供如前述的工作安排，也將有權要求彈性工作地點等其他安排。

這項指引雖不具法律約束力，但要求所有新加坡企業必須建立內部程序，受理員工正式提出彈性工作安排的要求。然而，若雇主認為員工提出的安排可能大幅降低生產力、顯著提高成本，或因工作特性質不符而不可行，也能予以拒絕，但企業不得以「違反企業傳統」或「管理階層不認同彈性上班文化」為由拒絕申請。

儘管在家上班在新冠疫情期間已成為主流的工作方式之一，但企業在疫後出於擔心租金昂貴的辦公空間閒置，開始要求員工回辦公室上班。

然而，保留彈性工作安排的選項，也可能有利營運，因為數據證明，給予員工彈性工作選項的企業，能夠更快吸引人才，並提高營收。

疫情過後，彈性工作安排成全球趨勢。美聯社
疫情過後，彈性工作安排成全球趨勢。美聯社

勞資 工時 新加坡 疫情

延伸閱讀

星國總理李顯龍卸任效應…「這組」下注號碼爆紅 博彩公司出手了

相關新聞

能要求周休三日！新加坡發布新準則 勞工可向雇主要求彈性上班

新加坡公布新的就業準則，新加坡勞工今年12月1日起可向雇主提出周休三日、增加遠距辦公天數或調整工時等彈性上班的要求，凸顯...

文件披露擬大量售股 川普社群媒體股價暴跌逾18%

美國前總統川普的社群媒體公司股價今天大跌逾18%，延續自上月上市以來的跌勢。先前該公司表示，可能在未來幾個月內出售數百萬...

蘋果變心了？ 庫克出訪越南讓大陸網友感到不安

蘋果公司執行長庫克15日抵達越南河內，展開為期兩天的訪問，期間與蘋果使用者、開發者和內容創作者會面，並宣布將增加對越南供...

伊朗攻擊以色列 航海王挫著等、電價也將受影響？事件衝擊一次看

伊朗攻擊以色列，嚇壞台股！週一（15日）台積電（2330）股價領跌。專家警告，若伊朗未來揚言封鎖何姆茲海峽成真，不只油價與通膨，還將衝擊航運、供應鏈，連電價都會壓不下。到底為何會有此衝突發生？對台灣完整影響一次看。

瑞士財長：瑞銀面臨的資本要求提高 可能達250億美元

瑞士財政部長凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）向瑞士媒體每日新聞報表示，瑞銀集團（UBS Group）面...

印度ET：蘋果和印度業者洽談組裝或生產iPhone相機模組

印度經濟時報（ET）引述知情人士報導，蘋果（Apple）正和 Murugappa 集團和塔塔集團旗下的Titan公司深入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。