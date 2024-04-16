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為達成淨零目標 紐航向芬蘭奈斯特石油購買綠色燃料

中央社／ 威靈頓15日綜合外電報導

紐西蘭航空公司（Air New Zealand）今天宣布，為實現脫碳並達成淨零碳排目標，已與總部設於芬蘭的煉油公司奈斯特石油（Neste）簽定紐航最大1筆永續航空燃料合約。

路透社報導，紐航透過聲明表示，合約內容包括購買900萬公升的綠色燃料，這些燃料將在奈斯特的新加坡煉油廠生產，並於今年4月1日至11月30日供應到美國洛杉磯國際機場（Los Angeles International Airport）。

公布這項決定的數週前，紐航正在尋找永續航空燃料（SAF）產業的新創公司，作為它的供應合作夥伴。

紐航發布聲明表示：「與使用化石航空燃油相比，永續航空燃料預計能在生命週期中減少高達80%碳排量，包括生產及運輸時產生的排放。」

由於紐航的目標是在2030年底前將碳強度減少28.9%，並在2050年底前達成淨零碳排，紐航預計，永續航空燃料在2030年底前必須占總燃料用量的約20%。

儘管全球監管機構試圖推動永續燃料使用，但航空業占全球總碳排量約2%，且被認為是最難以脫碳的產業之一。

紐西蘭航空董事長華爾希（Dame Therese Walsh）說：「永續航空燃料是目前唯一能顯著減少長途飛行碳排的解方，但目前僅占全球燃料供應量不到1%。」

紐西蘭 芬蘭

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