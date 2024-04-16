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文件披露擬大量售股 川普社群媒體股價暴跌逾18%

中央社／ 紐約15日綜合外電報導
美國前總統川普的社群媒體公司股價今天大跌逾18%，延續自上月上市以來的跌勢。先前該公司表示，可能在未來幾個月內出售數百萬股股票，其中包括川普的全部持股。 路透社
美國前總統川普的社群媒體公司股價今天大跌逾18%，延續自上月上市以來的跌勢。先前該公司表示，可能在未來幾個月內出售數百萬股股票，其中包括川普的全部持股。 路透社

美國前總統川普社群媒體公司股價今天大跌逾18%，延續自上月上市以來的跌勢。先前該公司表示，可能在未來幾個月內出售數百萬股股票，其中包括川普的全部持股。

路透社報導，「真實社群」（Truth Social）母公司川普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group）3月26日上市以來，交易一直波動較大，吸引忠實川粉和認為該股被嚴重高估的賣空者。

在與「數位世界併購」（Digital World Acquisition）合併後，川普媒體與科技集團從首日開盤價70.90美元下跌近60%。

數位世界併購公司是一家有時也稱為「空白支票」的「特殊目的收購公司」（Special Purpose AcquisitionCompany, SPAC），因為這種公司成立的唯一目的只是要與另一個實體合併。

今天提交的文件稱為註冊聲明，被認為是公司透過「特殊目的收購公司」上市後的標準文件。

Cooley LLP證券律師柏恩（Peter Byrne）表示，在絕大多數此類合併中，公司依照合約要求，為未經登記就可能無法自由出售股份的各方提交轉售聲明。

銀行界人士和律師告訴路透社，雖然文件中並未表明急迫的出售意圖，但確實為川普在禁售期滿後出售股票鋪平道路。

文件顯示，川普媒體與科技集團可能出售1.461億股股票，包括川普持有的1.148億股，這之中有7875萬股是普通股，另外則是如果實現某些基於績效的衡量標準，他可能獲得的額外股份。

川普 律師 社群媒體

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