DeepMind執行長：Google將支出逾100億美元投入AI

Google的AI事業執行長表示，該公司將逐漸支出逾1,000億美元發展AI技術，這是矽谷投入AI軍備競賽的另一跡象。

Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）周一在溫哥華舉辦的TED大會上，被問到微軟與OpenAI規劃支出1,000億美元在名為Stargate的超級電腦的計畫時，提出上述回答。

哈薩比斯說：「我們將不談我們的具體數字，但我認為隨著時間，我們的投資額會超過它。」他還表示，Alphabet（Google母公司）擁有比微軟等同業更優越的算力。哈薩比斯是在2010年共同創立 DeepMind，該公司在十年前被Google收購。

他表示：「我們在2014年與Google結盟的理由之一，是我們知道為了要達到通用人工智慧（AGI），我們需要大量的運算。」「這就是所發生的事…而且Google過去擁有、現在依然擁有最多的電腦。」

哈薩比斯說，由OpenAI的ChatGPT所引發的全球興趣，顯示大眾準備好擁抱AI系統，儘管現在仍有缺陷而且容易出錯。