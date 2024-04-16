日經：AI和大陸需求加持 日晶片設備製業獲利加速成長

日經新聞報導，在新的財報季登場前夕，分析師看好，東京威力科創（Tokyo Electron）在內的日本晶片設備製造商今年度獲利可望出現兩位數成長，主要是因為人工智慧（AI）熱潮和中國大陸帶動的需求激增。

據QUICK Consensus調查分析師的平均估計，東京威力科創本年度淨利可望增加33％至4,508億日圓（29.4億美元）。東京威力科創將於5月10日公布年度財報。

國際半導體設備及材料協會（SEMI）報告則預測，全球半導體製造設備銷售預今年預料會增長4％至1,053億美元，實現兩年來首見年成長。

業界對晶片製造設備業的展望相當樂觀。智慧手機和個人電腦的需求預料會在4月1日開始的新年度下半年復甦。此外，對AI和電動車的投資保持活絡。

東京威力科創的強項在前端製程設備，設備用於在晶圓上蝕刻電路。摩根士丹利三菱日聯證券分析師和田木哲哉說：「對於前端製程，DRAM（記憶體）應用將在2024年下半年顯著成長。」

東京威力科創獲利看增，也因為NAND快閃記憶體的需求回春，而AI需求繼續成長。東京威力科創常務執行董事川本弘說：「本年度第4季獲利收益將顯著回升。」

中國大陸受到美國管制的掣肘，轉而積極建立半導體業獨立的供應鏈，也為東京威力科創業績帶來挹注。

同時，分析師看好晶片設備製造商Disco的淨利成長近60％。Disco生產用於後端製程的設備，如晶圓研磨、拋光和切割。

分析師也預料，在用於生成式AI以及功率半導體的先進半導體需求推動下，Lasertec 在明年6月結束的年度淨利看增近70%。該公司股價淨值比超過30倍，充分展現市場對其獲利潛力深具信心。

半導體業者無不增加資本支出。台積電（2330）計劃今年資本支出提高多達5%，達到320億美元。SK海力士將斥資38.7億美元在美國興建一座支援生成式AI晶片的先進封裝廠。

但是晶片設備業很容易受到半導體產業每隔幾年景氣起伏的影響。不過這一次，不僅AI和電動車，智慧手機和PC需求也有長進。

岩井Cosmo證券資深分析師齋藤和嘉說：「周期的波動比過去要小，因為受到大型投資波動影響的記憶體在整體所占比率漸小。」

然而，風險依然存在。美國為對中國大陸施壓，正敦促日本加強管制。如果管制所涵蓋產品的範圍擴大，日本供應商對中國大陸的銷售勢必會受影響。

此外，供應AI半導體業的競爭也正加劇。

KPMG FAS 合夥人 Jun Okamoto表示，儘管日本製造設備製造商營收正在成長，但日本業者在全球所占比率不到30%，且還在下降。」