伊朗襲擊破壞性低於預期油價小跌 金價漲逾1%

國際油價周一（15日）收跌，伊朗周末對以色列的襲擊破壞性小於預期，緩解人們對衝突迅速加劇可能導致原油供應減少的擔憂，不過，原油價格盤中的跌幅收斂； 金價周一勁揚逾1%，朝紀錄高點攀升，受中東局勢引發的避險買盤推動。

油價小幅收跌

布蘭特原油6月期貨15日收盤結算價報每桶90.10美元，下跌0.35美元，跌幅0.4%；西德州原油5月期貨下跌0.25美元，跌幅0.3%，收報每桶85.41美元。

在周末伊朗對以色列空襲之前，原油價格曾飆升至五個月高點，但在伊朗超過300架無人機和飛彈大多數遭攔截之後，原油價格一度下跌2%。

瑞穗銀行能源期貨主管Bob Yawger表示：「以色列的成功防禦意味著地緣政治風險已大大降低。」

摩根大通分析師Natasha Kaneva等人表示： 「目前油價前景似乎取決於以色列對此次襲擊的反應」，「由於雙方都在說狠話，短期內原油價格仍會有相當大的溢價。」

油價稍後收復盤中的多數跌幅，因為有報導指出以色列官員矢言要進行報復。路透報導說，以色列總理內唐亞胡在不到24小時內第二次召集戰時內閣會議。

美國頁岩油產量增加也令油價承壓。美國能源資訊局 （EIA）表示，美國頁岩油主要產區的產量將攀升至每日逾1.6萬桶，達到每日986萬桶，將創五個月來最高。

金價勁揚超過1% 地緣政治擔憂推動漲勢

現貨金價15日收盤上漲1.66%，至每英兩2,383.34美元，上周五因預期伊朗將對以色列發動報復性攻擊而創下2,431.29美元的紀錄新高。

美國黃金期貨收漲0.4%，結算價報每英兩2,383美元。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示，這大致是由地緣政治驅動的價格走勢，可能與以色列國防軍的聲明有關。

Pepperstone集團研究主管Chris Weston說，中東緊張局勢升級「本身就是買入黃金的理由」」，「價格走勢包含了相當大的地緣政治風險溢價」，中期前景將是走高。

不過，技術指標顯示黃金漲勢過熱，投資者平倉。RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis表示，「短期內金價可能跌向2,200美元，因地緣政治溢價逐漸消失。」

現貨銀上漲3%，至每英兩28.72美元，上一交易日曾觸及近三年最高。Heraeus分析師表示，主要來自太陽能面板製造業的工業需求和機構投資顯然都在支撐銀價。

鉑金跌0.6%，至每英兩968.00美元，鈀金跌2%，至每英兩1,028.34美元。