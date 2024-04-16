美元攀抵5個月最高 日圓因美日利差拉大一度貶到154.45

美元指數（DXY）周一攀抵11月初以來新高，日圓貶至1990年以來最低，美國公布3月零售銷售增幅超出預期。

美國3月零售銷售較上月增長0.7%，2月也上修至成長0.9%。接受路透調查的經濟學家原本預計，3月零售銷售增長0.3%。

美國10年期公債殖利率上升10個基點，至4.62%。

美元上漲，因經濟強勁成長，投資人延後預期聯準會（Fed）開始降息的時點，降息次數也將少於原本預期。

日圓尤其受到美元走強和兩國間的巨大利差影響。日圓兌美元最高貶至154.45，尾盤貶值0.6%，報154.19。

美元指數最高觸及106.23，為11月2日以來最高，尾盤上漲0.2%，報106.208。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，如果通膨繼續逐步回落，央行可能會在今年開始降息。

投資人也關注中東緊張局勢升級，認為這會增加對避險美元的需求。以色列周一考慮如何回應伊朗周末發動的飛彈和無人機襲擊，不過盟國紛紛要求保持克制，避免中東衝突惡化。

歐元最低跌至1.0622美元，為11月3日以來最弱，尾盤下跌0.2%，報1.0623美元。