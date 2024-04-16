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台積電ADR下跌1.7% 美債殖利率急升拖累美科技股
台積電ADR周一下跌1.7%，收在140.14美元，較台北交易溢價12.6%，跌幅甚於費城半導體指數的1.4%。
美國股市三大指數周一全面下挫，零售銷售太好反而強化聯準會（Fed）不急於降息的預期心理，導致美債殖利率急升，投資人也擔心伊朗和以色列之間地緣政治緊張局勢加劇。微軟、蘋果和輝達（Nvidia）率對利率敏感的科技股下跌。
標普500指數下跌61.59點，跌幅1.2%，收在5,061.82點，跌破5,100點關卡；道瓊工業指數下跌248.13點，跌幅0.7%，收在37,735.11點；那斯達克綜合指數大跌290.07點，跌幅1.8%，收在15,885.02點。
台灣加權股價指數周一大跌286.80點，收在20,449.77點。台積電下跌1.5%，收在806元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 175.35 -0.18 160.00 9.60
中華電 CHT 125.10 +0.34 126.00 -0.72
台積電 TSM 907.63 -1.67 806.00 12.61
聯電 UMC 50.65 -1.88 51.60 -1.85
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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